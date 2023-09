TORONTO, le 29 sept. 2023 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a commenté les récentes ventes intersociétés de certains titres d'emprunt par sa filiale City National Bank (« City National »). Ces ventes s'inscrivaient dans le cadre de la gestion des portefeuilles de titres de City National.

Cette transaction donnera lieu à la comptabilisation de pertes réalisées de City National, qui seront éliminées au niveau consolidé de la Banque Royale du Canada. Ces pertes réalisées seront prises en compte dans le rapport sur la situation et les résultats réglementaires de City National (le « rapport d'appel ») pour le trimestre clos le 30 septembre 2023.

City National a réinvesti la majeure partie des recettes de cette transaction intersociétés dans de nouveaux titres pour son portefeuille de liquidités et de placements, ce qui devrait avantager la marge d'intérêt nette.

De plus, une injection de capitaux intersociétés a été effectuée dans la filiale City National, ce qui a renforcé davantage la position de capital et de liquidité du bilan de la filiale, tout en permettant de rembourser des emprunts à coût plus élevé.

RBC publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et tiendra une conférence téléphonique sur les résultats le 30 novembre 2023. Les détails de la conférence téléphonique et de la webdiffusion audio seront annoncés plus près de cette date.

