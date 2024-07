/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

Le prospectus préalable de base est accessible, et le supplément au prospectus préalable sera accessible dans les deux jours ouvrables, par l'entremise de SEDAR+.

TORONTO, le 17 juill. 2024 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) a annoncé aujourd'hui une émission publique au Canada d'actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux fixe corrigé tous les cinq ans, série BW (« actions privilégiées de série BW »).

La Banque Royale du Canada émettra pour certains investisseurs institutionnels 600 mille d'actions privilégiées de série BW au prix de 1 000 $ par action, en vue d'obtenir un produit brut de 600 millions de dollars.

Le dividende annuel des actions privilégiées de série BW sera de 6,698 % et sera versé semestriellement, si le Conseil d'administration de la Banque Royale du Canada en déclare, pendant la période initiale qui prendra fin le 24 novembre 2029. Par la suite, le taux de dividende sera rajusté tous les cinq ans à un taux correspondant au rendement en revenu d'une obligation de cinq ans du gouvernement du Canada, plus 3,40 %.

Sous réserve de l'approbation réglementaire, la Banque pourra racheter au pair une partie ou la totalité des actions privilégiées de série BW, pendant la période du 24 octobre 2029 au 24 novembre 2029 inclusivement, et pendant la période du 24 octobre au 24 novembre inclusivement, tous les cinq ans par la suite, moyennant un préavis d'au moins 15 jours et d'au plus 60 jours.

RBC Marchés des Capitaux agit en qualité d'agent principal de l'émission. La date de clôture prévue est le 24 juillet 2024. Nous avons régulièrement recours à ces types de programmes de financement afin de maintenir de solides ratios de capital et une structure de capital rentable. Le produit net tiré de cette opération sera affecté à nos besoins bancaires généraux.

Les actions privilégiées de série BW seront offertes par voie de supplément de prospectus ajouté au prospectus simplifié préalable de base du 26 avril 2024 de la Banque, dont le dépôt est prévu le ou vers le 19 juillet 2024 auprès des commissions des valeurs mobilières et d'autres autorités réglementaires similaires dans chacune des provinces et territoires du Canada.

L'accès au supplément au prospectus préalable, au prospectus préalable de base correspondant et à toute modification des documents est assuré conformément à la législation sur les valeurs mobilières relative aux procédures d'accès à un supplément au prospectus préalable, à un prospectus préalable de base et à toute modification des documents. Le prospectus préalable de base est accessible, et le supplément au prospectus préalable sera accessible dans les deux jours ouvrables, par l'entremise de SEDAR+, au www.sedarplus.com.

Une copie électronique ou papier du supplément au prospectus préalable, du prospectus préalable de base correspondant et de toute modification des documents peut être obtenue, sans frais, de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., en appelant au 416 842-6311 ou en envoyant un courriel à l'adresse [email protected], en fournissant au contact une adresse électronique ou une adresse, selon le cas.

Les actions privilégiées de série BW n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux États-Unis en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un État de ce pays, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à une « personne des États-Unis » (selon la définition de U.S. person dans le règlement S de la Securities Act) ou pour le compte ou au bénéfice d'une telle personne. Le présent communiqué n'a pas pour objet d'offrir les titres en souscription ni d'en solliciter la souscription aux États-Unis ou dans tout territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait illégale.

SOURCE Banque Royale du Canada

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez joindre : Personnes-ressources, investisseurs : Asim Imran, [email protected], Relations avec les investisseurs, 416 955-7804; Personne-ressource, médias : Fiona McLean, [email protected], Communications, 437 778-3506