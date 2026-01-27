TORONTO, le 27 janv. 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE : CM) - Gestion de placements CIBC Inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui que le symbole boursier du FNB actif d'obligations à taux variable de qualité CIBC passera de CAFR à CFRN. Ce changement entrera en vigueur à l'ouverture des marchés le 4 février 2026.

Les objectifs de placement, les stratégies et le nom actuel, comme il est indiqué dans le prospectus, demeurent les mêmes. De plus, il n'y aura pas de changement au numéro d'immatriculation des valeurs mobilières associé à cette mise à jour.

Nom du FNB CIBC Symbole

boursier

actuel Nouveau

symbole Bourse FNB actif d'obligations à taux variable de qualité CIBC CAFR CFRN TSX

La mise à jour du symbole boursier sera reflétée à la Bourse de Toronto à l'ouverture des marchés le 4 février 2026.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CIBC sont gérés par Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), une filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les placements dans des FNB peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'Aperçu du FNB de la Banque CIBC avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1 888 888-3863, vous adresser à votre conseiller ou visiter CIBC.com/fnb. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur n'est pas garant du rendement futur.

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés. Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d'actifs CIBC inc.

MD Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC, utilisée sous licence.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassaient les 287 G$ au 31 décembre 2025, GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada.

*Actifs sous gestion en date du 31 décembre 2025. Ce chiffre comprend 59 G$ de mandats d'actifs multiples et d'actifs avec superposition de devises (montant nominal) et 45 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens.

SOURCE CIBC

Pour en savoir plus : Kira Smylie, Communications et affaires publiques CIBC, 416-980-2949 ou [email protected]