TORONTO, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Les Canadiens demeurent déterminés et résilients dans la poursuite de leurs objectifs, selon la deuxième édition annuelle de l'indice Ambitions CIBC. L'indice donne un aperçu complet de la façon dont les Canadiens progressent vers l'atteinte de leurs objectifs et de leurs ambitions dans tous les domaines de leur vie, comme la santé et le bien-être, les finances personnelles et les relations.

Malgré les incertitudes économiques actuelles, l'indice de cette année montre que les Canadiens demeurent résilients dans la poursuite de leurs ambitions, les deux tiers (67 %) d'entre eux affirmant avoir progressé vers l'atteinte de leurs objectifs au cours de la dernière année, en baisse de seulement 1 % par rapport à 2025.

Selon l'indice, les Canadiens se concentrent sur un plus petit nombre d'objectifs plus ambitieux et accordent la priorité à ceux qui peuvent avoir une incidence importante sur leur vie. Soixante pour cent des répondants conviennent que le contexte économique actuel les a forcés à adapter leurs objectifs pour qu'ils correspondent aux nouvelles possibilités et réalités.

L'indice a également révélé que, bien que les jeunes Canadiens s'éloignent de la réalisation de leurs objectifs (-3 % sur 12 mois), ils redéfinissent de plus en plus leur réussite, accordant davantage d'importance aux contributions et aux expériences significatives qu'aux indicateurs traditionnels comme le salaire et la retraite anticipée.

« Nos recherches indiquent que les Canadiens ne se contentent pas de s'adapter au changement, ils le redéfinissent », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Planification et conseils financiers, Banque CIBC. « Qu'il s'agisse de prioriser la santé et les relations ou de chercher de nouvelles compétences et expériences, l'ambition prend un nouveau sens partout au pays. »

Voici les principaux points à retenir de l'indice Ambitions 2026 de la Banque CIBC :

Adaptation des priorités : La santé et le bien-être (56 %), la stabilité financière (52 %) et les relations personnelles (49 %) demeurent les secteurs clés d'ambition des Canadiens de tous âges.

La santé et le bien-être (56 %), la stabilité financière (52 %) et les relations personnelles (49 %) demeurent les secteurs clés d'ambition des Canadiens de tous âges.

Les Canadiens sont généralement optimistes quant à leurs progrès vers l'atteinte de leurs objectifs, et les trois quarts (75 %) d'entre eux se disent satisfaits. Les Canadiens de la génération du baby-boom (âgés de 55 ans ou plus) sont les plus satisfaits des progrès qu'ils ont réalisés vers l'atteinte de leurs objectifs, tandis que le taux de satisfaction est plus faible auprès de la génération X et de la génération Y.

Les Canadiens sont de plus en plus déterminés à réaliser leurs ambitions. Près de la moitié (46 %) d'entre eux examinent régulièrement leurs progrès (+6 % sur 12 mois) et 40 % se fixent de nouveaux objectifs au moins une fois par trimestre (+5 % sur 12 mois), ce qui témoigne d'une approche plus proactive et autogérée dans un environnement difficile.

Les jeunes Canadiens redéfinissent l'ambition, en accordant une plus grande importance aux contributions et aux expériences significatives qu'aux indicateurs traditionnels comme le salaire et la retraite anticipée, même si les progrès vers l'atteinte de leurs objectifs ont diminué d'une année à l'autre. Circonstances difficiles : Les nouveaux arrivants ont subi une baisse de 9 % de leur indice d'ambition, ce qui souligne les obstacles importants auxquels ils font actuellement face dans la réalisation de leurs ambitions. Bien que les nouveaux arrivants présentent une baisse de leurs ambitions liées à la stabilité financière et au perfectionnement professionnel, ils accordent la priorité à la santé et au bien-être.

L'indice Ambitions annuel de la Banque CIBC suit les objectifs et les ambitions des Canadiens, leurs progrès et les obstacles auxquels ils font face, offrant une vue d'ensemble de ce qui compte le plus pour eux à différentes étapes de leur vie. Bien que l'argent et les finances jouent un rôle dans la réalisation des objectifs, le présent rapport explore tous les aspects des ambitions des Canadiens, comme la santé et le bien-être, les relations personnelles, les voyages, les loisirs, les passions, les études et l'apprentissage, le perfectionnement professionnel, l'impact social et la durabilité environnementale.

Vous trouverez l'indice Ambitions CIBC complet à thoughtleadership.cibc.com/fr/indiceambitions .

Mentions juridiques :

Les résultats sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 17 septembre au 3 octobre 2025 pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 2 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé. L'échantillon provient du panel d'Ipsos. Une pondération a été utilisée pour équilibrer les données démographiques pour que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'univers de l'échantillon. La précision des sondages Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à + 2,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population.

