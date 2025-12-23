TORONTO, le 23 déc. 2025 /CNW/ - Harry Culham, président et chef de la direction, Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) prendra la parole à l'occasion de la Conférence des chefs de la direction de banques canadiennes 2026 organisée par RBC Marchés des Capitaux, le mardi 6 janvier 2026. M. Culham devrait s'adresser aux participants à 9 h 20 (HE).

Les parties intéressées pourront accéder en direct à la webdiffusion audio à l'adresse https://www.cibc.com/ca/investor-relations/exctv-prsntatns-wbcsts.html. Une version archivée de la webdiffusion audio sera accessible au même endroit.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE Banque CIBC - Relations avec les investisseurs

Renseignements : Relations avec les investisseurs : Jason Patchett, 416 980-8691, [email protected]; Communications financières et Communications avec les investisseurs : Erica Belling, 416 594-7251, [email protected]