TORONTO, le 4 déc. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui des nominations à des postes de cadres supérieurs au sein du Groupe Équipe de la haute direction pour 2026. Ces nominations accéléreront encore davantage la mise en œuvre de la stratégie axée sur la clientèle en renforçant la connectivité, en améliorant l'efficacité grâce à la modernisation et en valorisant le capital humain.

« En nous appuyant sur nos résultats financiers records de l'exercice 2025, nous renforçons davantage notre équipe de direction dans les secteurs où l'accélération de notre capacité d'exécution nous permettra d'offrir encore plus à nos parties prenantes », a déclaré Harry Culham, président et chef de la direction de la Banque CIBC. « L'ampleur des compétences de notre personnel de talent est essentielle à notre connectivité à l'échelle de l'entreprise et à la vigueur soutenue de notre élan. »

Les changements suivants entreront en vigueur le 1er janvier 2026 :

Sandy Sharman , première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Personnel, culture et marque, assumera le rôle de conseillère spéciale à compter du 1 er janvier 2026 et prendra sa retraite à la fin de l'année 2026. Au cours de ses 19 ans au sein de notre banque, Sandy a joué un rôle essentiel pour diriger la modernisation de notre fonction des Ressources humaines (RH) et de ses capacités. Elle a su rehausser notre raison d'être, revitaliser notre marque, favoriser des scores élevés en matière d'expérience client et employé, moderniser nos milieux de travail et permettre à notre banque d'accroître son impact au sein de nos collectivités grâce à la Fondation CIBC.



« Les contributions de Sandy à la Banque CIBC sont importantes. Elle a notamment contribué à façonner notre culture axée sur la clientèle et la connectivité, intégré notre raison d'être dans toutes nos activités, ce qui nous a permis d'obtenir le solide rendement financier que nous enregistrons dans l'ensemble de notre banque », a déclaré M. Culham. « Sa vision a permis de revitaliser notre marque, de bâtir notre nouveau siège social mondial à CIBC Square et de diriger notre équipe à travers les défis posés par la pandémie mondiale. Nous lui sommes reconnaissants pour ses nombreuses contributions à la solidité de notre banque aujourd'hui. »





, première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Personnel, culture et marque, assumera le rôle de conseillère spéciale à compter du 1 janvier 2026 et prendra sa retraite à la fin de l'année 2026. Au cours de ses 19 ans au sein de notre banque, Sandy a joué un rôle essentiel pour diriger la modernisation de notre fonction des Ressources humaines (RH) et de ses capacités. Elle a su rehausser notre raison d'être, revitaliser notre marque, favoriser des scores élevés en matière d'expérience client et employé, moderniser nos milieux de travail et permettre à notre banque d'accroître son impact au sein de nos collectivités grâce à la Fondation CIBC. « Les contributions de Sandy à la Banque CIBC sont importantes. Elle a notamment contribué à façonner notre culture axée sur la clientèle et la connectivité, intégré notre raison d'être dans toutes nos activités, ce qui nous a permis d'obtenir le solide rendement financier que nous enregistrons dans l'ensemble de notre banque », a déclaré M. Culham. « Sa vision a permis de revitaliser notre marque, de bâtir notre nouveau siège social mondial à CIBC Square et de diriger notre équipe à travers les défis posés par la pandémie mondiale. Nous lui sommes reconnaissants pour ses nombreuses contributions à la solidité de notre banque aujourd'hui. » Christina Kramer , première vice-présidente à la direction et chef de l'administration, assumera des responsabilités supplémentaires pour Services immobiliers d'entreprise, Capacités de l'entreprise et Agilité organisationnelle, Marque, Investissement communautaire, Expérience client, Communications, et Activités d'entreprise. Christina apporte plus de 35 ans d'expérience à la Banque CIBC à ces responsabilités supplémentaires.



« Les vastes connaissances de Christina des activités de la Banque CIBC et son expérience à la tête d'équipes de première ligne et d'équipes d'infrastructure la placent dans une position idéale pour assumer ces mandats clés à l'échelle de l'entreprise », déclare M. Culham. « Elle possède une compréhension approfondie des besoins de notre équipe et une expérience concrète dans le développement et l'approfondissement des relations avec la clientèle, autant d'atouts qui apporteront de la valeur à notre équipe dans le cadre de ses nouvelles responsabilités à l'avenir. »





, première vice-présidente à la direction et chef de l'administration, assumera des responsabilités supplémentaires pour Services immobiliers d'entreprise, Capacités de l'entreprise et Agilité organisationnelle, Marque, Investissement communautaire, Expérience client, Communications, et Activités d'entreprise. Christina apporte plus de 35 ans d'expérience à la Banque CIBC à ces responsabilités supplémentaires. « Les vastes connaissances de Christina des activités de la Banque CIBC et son expérience à la tête d'équipes de première ligne et d'équipes d'infrastructure la placent dans une position idéale pour assumer ces mandats clés à l'échelle de l'entreprise », déclare M. Culham. « Elle possède une compréhension approfondie des besoins de notre équipe et une expérience concrète dans le développement et l'approfondissement des relations avec la clientèle, autant d'atouts qui apporteront de la valeur à notre équipe dans le cadre de ses nouvelles responsabilités à l'avenir. » Richard Jardim sera nommé premier vice-président à la direction, chef de la technologie et de l'information, Technologie, données et IA, réseau mondial. Dans ce rôle, il jouera un rôle central dans la modernisation et l'amélioration de l'efficacité grâce aux plateformes et aux capacités technologiques, notamment en renforçant le leadership de la Banque CIBC dans l'utilisation de l'intelligence artificielle afin de permettre à notre équipe d'en faire plus pour nos clients. Cela fait 14 ans que Richard s'est joint à notre banque et il apporte à ce rôle un leadership transformationnel lié à la technologie et aux données.



« Notre programme de modernisation nous permettra de tirer encore mieux parti des nouvelles possibilités offertes par l'intelligence artificielle et d'autres technologies afin de donner à notre équipe les moyens d'en faire davantage pour nos clients », a ajouté M. Culham. « Sa connaissance approfondie de notre banque le place dans une position idéale pour diriger cet effort à un moment où les occasions d'offrir une valeur ajoutée à nos parties prenantes n'ont jamais été aussi importantes. »





sera nommé premier vice-président à la direction, chef de la technologie et de l'information, Technologie, données et IA, réseau mondial. Dans ce rôle, il jouera un rôle central dans la modernisation et l'amélioration de l'efficacité grâce aux plateformes et aux capacités technologiques, notamment en renforçant le leadership de la Banque CIBC dans l'utilisation de l'intelligence artificielle afin de permettre à notre équipe d'en faire plus pour nos clients. Cela fait 14 ans que Richard s'est joint à notre banque et il apporte à ce rôle un leadership transformationnel lié à la technologie et aux données. « Notre programme de modernisation nous permettra de tirer encore mieux parti des nouvelles possibilités offertes par l'intelligence artificielle et d'autres technologies afin de donner à notre équipe les moyens d'en faire davantage pour nos clients », a ajouté M. Culham. « Sa connaissance approfondie de notre banque le place dans une position idéale pour diriger cet effort à un moment où les occasions d'offrir une valeur ajoutée à nos parties prenantes n'ont jamais été aussi importantes. » Yvonne Dimitroff sera nommée vice-présidente à la direction, chef des ressources humaines, Personnel, culture et talent. Elle sera responsable de diriger notre fonction RH et de favoriser une culture de premier ordre au sein de l'équipe CIBC. Yvonne apporte une vaste expérience, avec notamment 14 ans d'expérience en leadership des RH au sein de notre banque, au Canada, aux États-Unis et dans nos activités à l'échelle mondiale. Son approche axée sur la performance et les relations sera un atout dans ce rôle clé.



« Nos talents et notre culture contribuent grandement à notre élan actuel, et une attention accrue à cet égard favorisera notre croissance future », a ajouté M. Culham. « L'expérience d'Yvonne pour façonner notre culture et diriger les principales fonctions RH de notre banque, au-delà des frontières, en fait la personne idéale pour mettre en avant le capital humain alors que nous renforçons notre orientation client et notre connectivité. »

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE CIBC

Pour plus de renseignements : Tom Wallis, Communications et affaires publiques, Banque CIBC, [email protected] ou 416 980-4048