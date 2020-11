L'organisation du prochain Marathon de Montréal confiée à l'organisation des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal

MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite d'un appel de propositions auprès d'organisations sportives québécoises sans but lucratif, la Ville de Montréal attribuera l'organisation du Marathon de Montréal 2021 aux Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM). Cette décision sera entérinée par le comité exécutif lors de sa réunion hebdomadaire, mercredi.

À la suite de la dernière édition du Marathon de Montréal, l'administration a souhaité procéder à l'attribution de l'événement en s'assurant entre autres de la capacité de l'organisateur à mettre en place un système de gestion des interventions médicales afin d'assurer la sécurité des participants. La gestion écoresponsable de l'événement a également été prise en compte.

« Nous sommes confiants que Événements GPCQM saura faire de cette nouvelle édition un succès. L'organisation cumule une dizaine d'années d'expérience dans la tenue des Grands Prix Cyclistes de Montréal et de Québec, un événement d'envergure internationale. Pour le Marathon de Montréal, Événements GPCQM sera en mesure d'assurer la sécurité des milliers de personnes qui courront sur des trajets qui auront été planifiés avec le concours de la Ville », a déclaré Hadrien Parizeau, conseiller associé à la jeunesse, aux sports et loisirs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Nous sommes honorés que la Ville de Montréal ait choisi notre organisation pour assurer la tenue de ce bel événement. Nous confier cette grande responsabilité est une marque de confiance et de reconnaissance. Nos priorités pour le prochain marathon seront d'assurer la sécurité des participants ainsi que de leur offrir un événement attrayant et stimulant », de commenter Sébastien Arsenault, le PDG du prochain Marathon de Montréal.

La Ville de Montréal contribuera à hauteur de 460 000 $ à la tenue de l'événement, dont la presque totalité de cette somme en biens et services. La prochaine édition du Marathon de Montréal devrait avoir lieu en septembre 2021. Un comité écoresponsable sera mis sur pied et une équipe médicale expérimentée sera sur place pendant l'événement. Le marathon sera planifié en tenant compte de l'évolution de la pandémie.

« Depuis le début des mesures sanitaires, on note un grand nombre de personnes qui courent dans les rues et les parcs de Montréal. Ces nouveaux adeptes de la course, comme ceux et celles qui la pratiquent depuis des années, trouveront, dans le Marathon de Montréal, une magnifique occasion de pratiquer leur activité sportive dans un contexte sécuritaire et d'envergure internationale », a conclu M. Parizeau.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]