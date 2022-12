La déclaration de douane et d'immigration faite à l'avance permet de gagner du temps à la frontière

QUÉBEC, le 5 déc. 2022 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) offre la Déclaration de l'ASFC faite à l'avance au moyen d'ArriveCan à tous les voyageurs arrivant sur des vols internationaux à l'aéroport international Jean-Lesage.

Cette fonction facultative permet de moderniser et d'accélérer l'expérience des voyageurs en leur offrant la possibilité de présenter leur déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant leur arrivée au Canada. Elle leur permet de passer moins de temps à la borne d'inspection primaire (BIP) réduisant ainsi les temps d'attente. Selon les premières données d'utilisation, la fonction de Déclaration de l'ASFC faite à l'avance réduit environ du tiers le temps qu'un voyageur passe à une BIP ou une porte électronique.

La fonction de Déclaration de l'ASFC faite à l'avance est déjà disponible pour les voyageurs arrivant sur des vols internationaux aux aéroports canadiens suivants :

Toronto -Pearson

-Pearson Montréal-Trudeau

Winnipeg - Richardson

- Vancouver

Halifax- Robert Stanfield

Au cours des prochains mois, les voyageurs arrivant aux aéroports internationaux de Calgary, Edmonton, Billy Bishop Toronto City, et Ottawa auront également accès à cette fonction. La Déclaration de l'ASFC faite à l'avance fait partie de l'initiative de modernisation des programmes pour les voyageurs, qui mise sur l'utilisation de technologies et d'outils numériques pour le bénéfice des voyageurs et des agents des services frontaliers. Ces nouveaux outils permettent d'offrir davantage d'options sans contact et un traitement plus rapide à la frontière, réduisant les points de transmission possibles des maladies tout en assurant la sûreté, la sécurité et l'intégrité à long terme des frontières du Canada.

Faits en bref

Les voyageurs peuvent soumettre une nouvelle déclaration à tout moment dans les 72 heures précédant leur arrivée au Canada . Ils peuvent également modifier leur déclaration à la borne de l'aéroport à leur arrivée. La déclaration n'est pas finalisée tant qu'elle n'a pas été certifiée à la borne de l'aéroport.

. Ils peuvent également modifier leur déclaration à la borne de l'aéroport à leur arrivée. La déclaration n'est pas finalisée tant qu'elle n'a pas été certifiée à la borne de l'aéroport. Les renseignements personnels fournis dans ArriveCAN sont protégés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Pour en savoir plus, consultez l'Énoncé de confidentialité d'ArriveCAN. La Déclaration l'ASFC faite à l'avance comporte un énoncé de confidentialité supplémentaire qui est présenté aux utilisateurs lorsqu'ils accèdent à la fonction. La fonction offre un chiffrement de bout en bout des renseignements transmis à l'ASFC avant l'arrivée au Canada .

Liens connexes

