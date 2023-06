OTTAWA, ON, le 29 juin 2023 /CNW/ - Les Canadiens savent que les services de garde d'enfants ne sont pas un luxe, mais une nécessité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour créer un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui accroît l'accès à des programmes et services de garde d'enfants de grande qualité, abordables, souples et inclusifs.

Aujourd'hui, à Ottawa, la présidente du Conseil du Trésor du Canada, l'honorable Mona Fortier, au nom de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Karina Gould, s'est jointe au ministre de l'Éducation de l'Ontario, l'honorable Stephen Lecce, pour annoncer la création d'un peu plus de 2 900 nouvelles places abordables dans des services de garde à Ottawa.

Dans le cadre de l'Accord entre le Canada et l'Ontario sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, le gouvernement fédéral consacre plus de 10,2 milliards de dollars à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants en Ontario. Dans le cadre de cet accord, l'Ontario est en voie de créer 86 000 nouvelles places d'ici la fin de 2026, y compris jusqu'à 42 000 d'ici la fin de 2023. L'accord conclu avec l'Ontario s'inscrit dans le plan pancanadien plus vaste visant à créer 250 000 nouvelles places en service de garde. Ces nouvelles places dans des services agréés seront principalement créées chez les fournisseurs de services de garde publics, sans but lucratif et en milieu familial.

Les familles de l'Ontario ont également constaté une réduction des frais de 50 % en moyenne pour les services de garde agréés, ce qui se traduit par des économies pouvant atteindre 8 500 $ par enfant par année. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario collaborent pour veiller à ce que les familles ontariennes aient accès à des services de garde agréés à un coût moyen de 10 $ par jour d'ici le 31 mars 2026.

Ces réalisations s'inscrivent dans l'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada de faire en sorte que des services de garde abordables, inclusifs et de grande qualité soient offerts aux familles partout au pays et que les enfants puissent avoir le meilleur départ possible dans la vie.

« Nous savons que la création de nouvelles places en service de garde est essentielle pour assurer la réussite de notre plan pancanadien pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Il s'agit d'une étape importante pour les familles d'Ottawa, qui comptent sur les services de garde près de la maison et du travail. La collaboration avec le gouvernement de l'Ontario fait en sorte que des services de garde de qualité, abordables et inclusifs deviennent une réalité dans la province. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Karina Gould

« Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour les familles tout en aidant les enfants à avoir le meilleur départ possible dans la vie. Ces nouvelles places augmenteront l'accès à des services de garde abordables à Ottawa, ce qui permettra aux familles d'économiser des milliers de dollars tous les ans. »

- La présidente du Conseil du Trésor du Canada et députée fédérale d'Ottawa-Vanier, l'honorable Mona Fortier

« Nous permettons aux familles de réaliser directement des économies tout en améliorant leur accès aux places en service de garde partout à Ottawa. Notre gouvernement estime que le coût des services de garde ne devrait pas équivaloir à celui d'un paiement hypothécaire, et c'est pourquoi nous avons pris des mesures pour, enfin, rendre ces services abordables. En plus de réduire les frais de garde d'enfants de moitié, nous sommes fiers d'offrir des places supplémentaires afin qu'un plus grand nombre de familles d'Ottawa en profitent et, en fin de compte, économisent leur argent durement gagné. »

- Le ministre de l'Éducation de l'Ontario, l'honorable Stephen Lecce

« Le gouvernement continue de soutenir les familles grâce à l'ajout de nouvelles places en service de garde dans notre communauté. L'annonce d'aujourd'hui, parallèlement à la réduction des frais de garde d'enfants, constitue une autre étape positive en vue de soutenir les familles. »

- La députée provinciale de Nepean, Lisa MacLeod

« Je suis fière que le gouvernement de l'Ontario prenne des mesures tangibles pour soutenir les parents et les familles en leur permettant de profiter de services de garde abordables et fiables. Des milliers d'autres familles ontariennes ont accès aux services de garde dont elles ont besoin. Je suis heureuse de pouvoir dire que nous produisons des résultats concrets pour les parents d'Ottawa et de l'Ontario. »

- La députée provinciale de Carleton, Goldie Ghamari

« Ottawa est une ville en croissance rapide dans laquelle il y a une demande accrue en matière d'emploi stable et de soutien familial afin de répondre aux besoins croissants concernant les services de garde et d'apprentissage des jeunes enfants. L'investissement du gouvernement provincial aidera la ville à accroître l'accès à des services de garde abordables et de grande qualité, en particulier pour les familles aux prises avec des obstacles systémiques, et soutiendra les familles qui en ont le plus besoin dans nos communautés. »

- Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe

L' Ontario a signé l'Accord entre le Canada et l' Ontario sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada le 27 mars 2022.





a signé l'Accord entre le et l' sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du le 27 mars 2022. Le gouvernement du Canada a réalisé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec les provinces et les territoires. Tous les investissements combinés, incluant les investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants et des jeunes enfants autochtones.





a réalisé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec les provinces et les territoires. Tous les investissements combinés, incluant les investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants et des jeunes enfants autochtones. Le gouvernement du Canada s'est donné pour objectif d'appuyer la création d'environ 250 000 nouvelles places en service de garde partout au pays. Ces nouvelles places réglementées seront créées principalement par des fournisseurs de services sans but lucratif, publics et en milieu familial. À ce jour, la création de plus de 50 000 nouvelles places a été annoncée partout au Canada .

