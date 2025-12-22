OTTAWA, ON, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) a dévoilé aujourd'hui son programme d'expositions et d'installations pour 2026, une année marquée par la convergence du modernisme mondial et l'héritage profond des artistes autochtones et pionniers du Canada.

De sa troisième grande exposition internationale d'art autochtone, consacrée cette fois-ci aux artistes de la région arctique circumpolaire, à une rétrospective de l'artiste Takao Tanabe, bientôt centenaire, le Musée met en avant les voix de ceux qui ont façonné et continuent de façonner notre histoire de l'art. Parmi les temps forts de l'année, citons : une exploration des femmes sculptrices autochtones de la côte Nord-Ouest ; une rencontre entre les œuvres de Diego Rivera et Henry Moore ; et un voyage dans l'impressionnisme lumineux d'Helen McNicoll. En plus de ces expositions passionnantes, le Musée est fier de soutenir Abbas Akhavan, qui représentera le Canada à la 61e Exposition internationale d'art - La Biennale di Venezia 2026 et à la 23e édition de l'exposition du Prix Sobey pour les arts.

Ensemble, ces expositions offrent une puissante réflexion sur la résilience, la lumière et l'esprit humain inébranlable. Le programme 2026 met également en avant l'approche collaborative du Musée avec d'autres musées d'art à travers le pays, rendant les arts visuels accessibles à tous les Canadien.ne.s, où qu'ils habitent.

Sculptrices sur la côte du Nord-Ouest

Du 13 février au 26 juillet 2026

L'exposition Sculptrices sur la côte du Nord-Ouest, organisée par le Audain Art Museum, rend hommage à la contribution des femmes à la tradition sculpturale de la côte Nord-Ouest du Canada. Elle présente près de 60 œuvres, dont des totems, des masques et des sculptures, mettant en lumière le rôle des femmes artistes des années 1950 à nos jours. Des artistes emblématiques telles qu'Ellen Neel, Freda Diesing et Doreen Jensen fournissent un contexte historique, tandis que des artistes confirmées comme Susan Point et des talents émergents comme Marika Echachis Swan mettent en valeur l'évolution de la tradition de la sculpture autochtone en Colombie-Britannique.

Diego Rivera rencontre Henry Moore

Du 27 février 2026 au 28 février 2027

Cette installation, la première d'une série, présente le célèbre Nu aux lis calla (1940) du peintre mexicain Diego Rivera, généreusement prêté par une collection privée. Elle rejoint notre Femme couchée (1930) de Henry Moore, alors sculpteur avant-gardiste de premier plan en Grande-Bretagne. Les deux œuvres ont pour sujet le nu féminin, avec des résultats étonnamment différents. Les deux artistes révèlent de nouvelles façons d'appréhender le modernisme dans un contexte mondial, avec des obsessions communes et des idées différentes sur ce qu'était et ce que devait être l'art.

Abbas Akhavan représente le Canada à la 61e Exposition internationale d'art -- La Biennale di Venezia 2026

Du 9 mai au 22 novembre 2026

Pavillon du Canada

Giardini della Biennale, Sestiere Castello, Venise

Abbas Akhavan, qui vit entre Montréal et Berlin, explore l'interaction entre le lieu et l'histoire à travers une approche multidisciplinaire qui comprend des installations in situ, des dessins, des vidéos, des sculptures et des performances. Le concept des jardins et, par extension, des paysages domestiqués, est au cœur de sa pratique et a été fondamental dans ses récentes installations à grande échelle. Akhavan recrée des sites culturels touchés par des conflits internationaux, révélant la lutte géopolitique permanente pour le contrôle des récits.

Helen McNicoll. Un voyage impressionniste

Du 8 mai au 12 octobre 2026

Créée et organisée par le Musée national des beaux-arts du Québec, adaptée par le Musée des beaux-arts du Canada.

Helen McNicoll. Un voyage impressionniste présente l'œuvre d'une artiste canadienne pionnière, connue pour ses représentations lumineuses de la vie quotidienne, de la nature et de la féminité moderne. Célébrée pour sa maîtrise de la lumière, McNicoll (1879-1915) a apporté une contribution significative à l'art canadien, étant élue aux prestigieuses Royal Society of British Artists et Royal Canadian Academy of Arts peu avant sa mort à l'âge de 35 ans. L'exposition, adaptée pour le Musée des beaux-arts du Canada, présente plus de 80 œuvres, dont des peintures et des documents d'archives, qui illustrent sa vision nuancée du travail, de la vie familiale et de l'indépendance des femmes.

Qillaniq

Du 12 juin au 20 septembre 2026

Qillaniq (mot inuktitut décrivant la façon dont la lumière du soleil ou de la lune scintille lorsqu'elle se reflète sur l'eau) est co-organisée par une équipe entièrement autochtone de la région arctique circumpolaire. Les œuvres présentées dans cette exposition sont polyphoniques, multidisciplinaires et improvisées, inspirées par les valeurs autochtones qui consistent à contribuer à la communauté de toutes les manières possibles. Qillaniq est l'expression d'une joie radicale, une exploration de ce qui est possible dans nos communautés, de la création d'un espace pour les personnes qui changent notre monde -- en dehors des normes des institutions colonisatrices --, une célébration de ceux qui partagent l'amour comme réponse à la difficulté.

Exposition du Prix Sobey pour les arts 2026

Du 4 septembre 2026 au 3 janvier 2027

Organisée par le Musée des beaux-arts du Canada et la Fondation Sobey pour les arts.

En collaboration avec la Fondation Sobey pour les arts, le Musée des beaux-arts du Canada présente les œuvres de six artistes visuel.le.s contemporain.e.s canadien.ne.s de partout au pays de la courte liste du Prix Sobey pour les arts 2026. À travers des peintures, des dessins, des textiles, des vidéos, des sculptures, des installations multidisciplinaires et plus encore, les finalistes capturent la vitalité de la création artistique dans ce pays tout en abordant des sujets pertinents à l'identité et à l'expérience contemporaines.

Marion Wagschal

Du 11 septembre 2026 au 17 janvier 2027

Cette exposition célèbre six décennies d'art de Wagschal, mettant l'accent sur sa profondeur émotionnelle et sa sensibilité. L'exposition brouille les frontières entre biographie et fiction, révélant son langage pictural unique qui considère la peinture figurative comme un moyen de survie et d'autodétermination. Née à Trinité-et-Tobago en 1943 et élevée à Montréal, Marion Wagschal reflète dans son œuvre son expérience d'immigrante et de fille de survivants de l'Holocauste. Ses peintures narratives se concentrent sur le corps humain, principalement des figures féminines, représentant la mémoire et les émotions, tout en explorant les thèmes de la fragilité et de la résilience de la vie à travers des gestes quotidiens.

Takao Tanabe. Passage intérieur

Du 27 novembre 2026 au 18 avril 2027

Du 13 juin au 19 octobre 2026, à l'Audain Art Museum

Du 29 mai au 10 octobre 2027, à l'Art Gallery of Greater Victoria

Organisée par le MBAC, l'Audain Art Museum et l'Art Gallery of Greater Victoria.

Avec plus de 60 tableaux, l'exposition Passage intérieur célèbre les sept décennies de contribution de Tanabe à l'art canadien et retrace l'évolution de son langage visuel distinctif. Cette rétrospective met en lumière le parcours artistique de l'artiste qui fêtera ses 100 ans en septembre 2026. Cet aperçu complet présente ses premières incursions dans le modernisme et l'abstraction, ainsi que ses représentations transformatrices des prairies et ses descriptions caractéristiques des paysages côtiers de la Colombie-Britannique. Des œuvres moins connues de la série Emperor et de ses nombreux voyages internationaux y seront aussi exposées.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14ᵉ au 21ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Everything is connected - Tout est relié

