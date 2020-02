L'ingéniosité d'une grande fête hivernale montréalaise pour séduire les visiteurs internationaux

Le gouvernement du Canada renouvelle son appui à MONTRÉAL EN LUMIÈRE pour sa 21e édition.

MONTRÉAL, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

MONTRÉAL EN LUMIÈRE, qui souffle ses 21 bougies, dynamise la saison touristique hivernale grâce à une programmation diversifiée (gastronomie, activités extérieures gratuites, spectacles en salle et la Nuit blanche), qui permet aux Montréalais et aux nombreux visiteurs de participer à des centaines d'activités chaque année.

Organisme à but non lucratif, le festival a notamment reçu, au fil des ans, quelque 600 invités issus du monde culinaire de plus de 20 pays qui sont venus célébrer ce que la gastronomie québécoise a de mieux à offrir : ses chefs, ses producteurs, ses artisans et sa culture culinaire. Depuis plus de deux décennies, les organisateurs du rendez-vous ont toujours su s'adapter aux grandes tendances de cet univers en constante évolution en proposant chaque année d'alléchantes nouveautés.

Attirer davantage de visiteurs internationaux au festival

De passage à Montréal, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, ont annoncé aujourd'hui le renouvellement de l'aide financière du gouvernement du Canada visant à appuyer la tenue de la 21e édition du festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE, qui se déroulera cette année du 20 février au 1er mars.

Afin d'assurer le rayonnement du festival, Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) appuie les organisateurs dans leurs efforts de commercialisation et de promotion de la rencontre sur les marchés internationaux dans l'objectif d'attirer davantage de visiteurs et d'ainsi générer d'importantes retombées économiques profitant à l'ensemble des Montréalais.

Une contribution de près de 1,2 million de dollars du gouvernement du Canada

C'est dans cette optique que DEC a accordé un soutien financier de 1 125 000 dollars sur trois ans (années 2019 à 2021). Cette contribution a aussi rendu possible le développement et la mise en place d'une nouvelle offre de produits sur le thème de la gastronomie ayant comme principal vecteur le Quartier Gourmand, un lieu dédié aux expériences gastronomiques innovantes.

Pour sa part, Patrimoine canadien accorde 121 000 dollars par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Cette somme permettra de soutenir la programmation artistique de MONTRÉAL EN LUMIÈRE.

Citations

« Cette grande fête hivernale, qui nous fait rayonner depuis maintenant plus de vingt ans, génère non seulement des retombées économiques et touristiques exceptionnelles, elle contribue également, durant une période moins achalandée de l'année, à consolider l'image de marque de Montréal comme capitale mondiale des festivals et comme destination touristique hivernale de choix. Nous sommes là pour le secteur touristique et pour tous les travailleurs du milieu.

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Chaque année, MONTRÉAL EN LUMIÈRE nous offre une foule d'activités artistiques et gastronomiques. C'est une chance inouïe de découvrir Montréal en hiver et de vivre une expérience magique au cœur du Quartier des spectacles. C'est un incontournable dans la métropole, et notre gouvernement est fier de soutenir une programmation aussi diversifiée. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Faits en bref

Fondé en 2000, MONTRÉAL EN LUMIÈRE est une manifestation hivernale qui accueille annuellement près d'un million de visiteurs au Quartier des spectacles.

Depuis son 20e anniversaire, le festival a redéfini sa programmation et met à l'honneur trois mots-clés : fêter, manger et créer.

Le site extérieur accueillera des œuvres lumineuses et interactives, des spectacles gratuits, une grande roue ainsi qu'une glissade.

