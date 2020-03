L'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup poursuit sa cure de rajeunissement

Un appui financier du gouvernement du Canada permettra à l'établissement hôtelier du Bas-Saint-Laurent de moderniser ses chambres

L'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup a pignon sur rue depuis 1973, mais depuis que l'homme d'affaires Gilles Lortie l'a acquis il y a près de 30 ans, l'établissement a connu plusieurs phases d'agrandissement. Il est passé de 119 chambres à 300. Au cours des cinq dernières années, un centre de santé et un spa nordique ont été ajoutés, en plus des aires communes et du revêtement extérieur qui ont été modernisés.

La nouvelle étape du rajeunissement de l'hôtel consiste à moderniser les 119 chambres d'origine. Pour mener à bien ce projet, l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup peut compter sur une contribution remboursable de 750 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

De passage à Rivière-du-Loup aujourd'hui, c'est l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, qui a fait l'annonce de cette excellente nouvelle pour l'industrie touristique régionale, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles. L'aide de DEC servira à la modernisation des chambres, incluant l'acquisition de mobilier et d'équipements.

Le tourisme, une industrie majeure du Bas-Saint-Laurent

Grâce à ce nouveau projet d'envergure, l'établissement de classification 4 étoiles pourra bonifier la qualité de son offre touristique et devenir encore plus attractif. En plus de Rivière-du-Loup, c'est toute la région qui bénéficiera de ce nouvel investissement. Déjà, l'industrie touristique contribue de façon importante à la vitalité économique du Bas-Saint-Laurent : elle compte 860 entreprises, contribue à près de 8 000 emplois et génère annuellement 345 millions de dollars en retombées économiques.

Le projet de l'Hôtel Universel cadre parfaitement avec la stratégie fédérale pour la croissance du tourisme dévoilée par la ministre Joly au printemps 2018 et qui vise notamment à favoriser la croissance et la diversification du secteur à l'extérieur des grands centres du pays. Il s'inscrit aussi dans les priorités du bureau d'affaires Bas-Saint-Laurent de DEC et de sa volonté de stimuler l'essor du tourisme en appuyant des projets de qualité qui répondent aux besoins des clientèles d'ici et d'ailleurs.

Citations

« L'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup est déjà reconnu comme un leader dans son domaine et l'amélioration de son offre d'hébergement permettra d'attirer plus de visiteurs dans la région. Notre gouvernement continuera à soutenir les acteurs de l'industrie touristique en leur accordant du financement qui leur permet de continuer à développer des infrastructures de qualité et à proposer des activités et des expériences uniques. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME canadiennes en aidant les entreprises à s'outiller adéquatement et à se moderniser pour qu'elles puissent croître, prospérer et demeurer compétitives. Les investissements réalisés par notre gouvernement dans le secteur touristique permettent aux visiteurs de vivre des expériences uniques et rehaussées. Grâce à ce projet, Rivière-du-Loup et le Bas-Saint-Laurent seront encore mieux positionnés pour tirer profit de l'essor touristique à l'échelle mondiale. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Le tourisme représente 2 % du produit intérieur brut du Canada et soutient 1,8 million d'emplois au pays, dont plus de 400 000 emplois au Québec.

