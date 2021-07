L'entreprise de Lachute pourra ainsi améliorer sa productivité, entraînant la création de 93 emplois.

LACHUTE, QC, le 5 juill. 2021 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les Laurentides comptent plusieurs entreprises et organismes dynamiques dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort. Certaines organisations sont parvenues à s'adapter à la pandémie et à prospérer, alors que d'autres ont dû réduire leurs activités. Aujourd'hui, alors que nous planifions la relance économique, elles ont besoin plus que jamais d'appui pour assurer la vitalité de leur collectivité. Le gouvernement du Canada a un plan pour les soutenir et s'est engagé à les appuyer dans la poursuite de leurs activités et à favoriser leur croissance et leur réussite.

Dans cette optique, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, accompagnée de Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil‒La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, a annoncé aujourd'hui un appui financier de 900 000 $ à Be Well Canada Spa. Division de 9257-4607 Québec inc., cette entreprise est réputée pour ses produits haut de gamme distribués dans près de 20 pays après seulement 4 ans d'exploitation. La contribution remboursable lui permettra de réaliser son projet d'amélioration de sa productivité et d'expansion, qui passe par l'acquisition et l'installation d'équipements de production, comme un robot de projection et des thermoformeuses, un système de ventilation, ainsi que des améliorations locatives.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont sources de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur ces organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« Notre gouvernement a pour priorité de venir en aide aux petites et moyennes entreprises de partout au pays, telles que Be Well Canada Spa, afin qu'elles puissent rebondir avec vigueur et participer activement à la relance économique du Canada. Et nous continuerons de les soutenir aussi longtemps que celle-ci durera, parce que nos PME sont le moteur de nos communautés et l'épine dorsale de notre économie. Elles créent et maintiennent de bons emplois locaux et sont garantes de la vitalité des régions. Notre plan est clair : on s'engage à les accompagner pour faire en sorte que notre économie revienne encore plus forte lorsque nous aurons traversé la crise. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Le gouvernement du Canada a notamment pour priorité d'assurer la prospérité des collectivités. C'est pourquoi DEC appuie les petites et moyennes entreprises dans leurs efforts pour accroître leur productivité, mettre au point de nouveaux produits ou améliorer leurs produits et services existants. 9257-4607 Québec inc, via sa division Be Well Canada Spa, contribue grandement à la vitalité économique de Lachute. Le succès de son projet d'amélioration de sa productivité et d'expansion rejaillira sur toute la région. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil‒La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Le succès de la relance économique sera notamment tributaire de la vaccination du plus grand nombre de Canadiens possible. Pour en savoir davantage : Vaccins contre la COVID-19.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]