L'entreprise du Centre-du-Québec poursuivra sa croissance et créera une vingtaine d'emplois.

PLESSISVILLE, QC, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le Centre-du-Québec compte plusieurs entreprises et organismes dynamiques dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort. Certaines organisations sont parvenues à s'adapter à la pandémie et à prospérer, alors que d'autres ont dû réduire leurs activités. Aujourd'hui, alors que nous planifions la relance économique, elles ont besoin plus que jamais d'appui pour assurer la vitalité de leur collectivité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à les soutenir dans la poursuite de leurs activités et à favoriser leur croissance et leur réussite.

Dans cette optique, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui un appui financier de 2,5 millions de dollars à Fruit d'Or, chef de file mondial dans la transformation de canneberges et de bleuets sauvages. La contribution remboursable permettra à ce fleuron québécois d'améliorer sa productivité et sa capacité de production grâce à l'acquisition de nouveaux équipements de production à la fine pointe de la technologie, notamment une ligne de production automatisée.

Fondée en 2000 et basée à Villeroy, l'entreprise familiale Fruit d'Or est numéro un au monde pour la transformation de canneberges biologiques et le deuxième plus grand transformateur de bleuets sauvages biologiques. La très grande majorité de ses petits fruits proviennent de producteurs solidement établis au Québec et l'entreprise y possède cinq sites de production. Plus récemment, l'entreprise a annoncé sa première acquisition américaine. Guidée par ses valeurs environnementales et sociales, Fruit d'Or vise à offrir le meilleur de ses petits fruits au monde entier et assure une distribution rapide et fiable dans plus de 50 pays.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont sources de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose notamment sur un secteur agroalimentaire dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de cette industrie contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« Le gouvernement du Canada a pour mission d'accompagner les entreprises du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui en ressortiront. C'est pourquoi nous apportons notre soutien à des secteurs clés de différentes régions du Québec, comme l'agroalimentaire. Des projets comme celui de Fruit d'Or contribueront à assurer une relance inclusive et à créer de bons emplois dans nos collectivités. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton--Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les investissements que nous annonçons aujourd'hui témoignent de la volonté de notre gouvernement de soutenir le développement économique des régions du Québec en appuyant le secteur agroalimentaire dans ses efforts de relance. C'est exactement ce que nous faisons en travaillant avec les entreprises et organismes régionaux, ce qui permet aussi de créer de bons emplois bien rémunérés ici, dans le Centre-du-Québec, comme dans toutes les collectivités du Québec et du Canada. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Nous sommes fiers d'alimenter la relance économique de la région du Centre-du-Québec et privilégiés que l'ajout d'équipements dans notre usine de Plessisville soit au nombre des projets financés par le gouvernement du Canada. Cet investissement permettra à Fruit d'Or d'automatiser certains procédés et d'optimiser sa capacité de production. L'appui financier mènera également à la création d'une vingtaine d'emplois bien rémunérés dans les domaines de l'opération-usine, de la qualité, de l'automatisation et de l'ingénierie. Ces nouveautés propulseront la croissance de Fruit d'Or pour les années à venir et faciliteront sa capacité à innover. »

Sylvain Dufour, vice-président au Développement des affaires et cofondateur de Fruit d'Or

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a accordé un financement remboursable de 9 millions de dollars à Fruit d'Or en 2019 par l'entremise du programme Agri-innover.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Le succès de la relance économique sera notamment tributaire de la vaccination du plus grand nombre de Canadiens possible. Pour en savoir davantage : Vaccins contre la COVID-19

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]