L'organisme de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pourra renforcer ses capacités en matière d'innovation et de transfert technologique.

Le Bas-Saint-Laurent compte plusieurs entreprises et organismes dynamiques dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort. Certaines organisations sont parvenues à s'adapter à la pandémie et à prospérer, alors que d'autres ont dû réduire leurs activités.

Alors que le gouvernement du Canada met en place un plan pour une relance économique robuste, il est important de soutenir ces entreprises et organisations qui veulent innover afin de poursuivre leur croissance et assurer leur réussite.

Dans cette optique, l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui trois contributions non remboursables totalisant 1 513 250 $ au Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ).

D'abord, dans le cadre de son projet d'agrandissement pour élargir son offre de services aux entreprises du domaine des alcools fermentés, une contribution supplémentaire de 1 million de dollars a été accordée à l'organisme. Cette contribution, qui s'ajoute à celle annoncée en 2017 pour le même projet, lui a permis de parfaire les travaux visant le renforcement du tissu entrepreneurial et l'amélioration de la capacité d'innovation des entreprises.

Ensuite, pour son projet de développement et de commercialisation de produits liés à la filière émergente de l'entomophagie, la consommation d'insectes par l'être humain, une contribution de 156 000 $ lui a été accordée. Ce projet mènera à la création de 2 emplois. L'appui financier servira à acquérir et à installer des équipements de laboratoire, tels qu'un décanteur centrifuge et une presse à lipides, de même qu'à couvrir des honoraires professionnels pour la formation et l'installation.

Finalement, dans le contexte de la crise causée par la pandémie de COVID-19, le CDBQ a également reçu une contribution de 357 250 $ pour assurer la continuité de ses activités.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont sources de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout clé pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

« Le gouvernement du Canada a pour mission d'accompagner les organisations du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui en ressortiront. C'est pourquoi nous apportons notre soutien à des secteurs clés de différentes régions du Québec, comme l'agroalimentaire dans le Bas-Saint-Laurent. Des projets comme celui du CDBQ, que nous soutenons depuis ses débuts, contribueront à assurer une relance inclusive et à créer de bons emplois dans nos collectivités. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Nous sommes fiers d'aider les entreprises à bien s'outiller pour qu'elles puissent demeurer compétitives, prospérer et créer de bons emplois, surtout dans le cadre de notre plan pour une relance économique forte. Grâce à notre aide financière, le Centre de développement bioalimentaire du Québec pourra continuer à innover dans un domaine de pointe et consolider sa position dans l'industrie et sur les marchés, ce qui contribuera aussi à stimuler l'économie régionale et à faire briller son expertise. Cet appui bénéficiera ainsi à toute la région bas-laurentienne et s'inscrit parfaitement dans nos démarches pour remettre l'économie canadienne sur pied. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Le Centre de développement bioalimentaire du Québec développe des expertises pointues dans plusieurs secteurs émergents et l'appui du gouvernement du Canada est essentiel pour innover et développer ces secteurs de la nouvelle économie verte et durable. »

Charles Lavigne, directeur général, Centre de développement bioalimentaire du Québec

Fondé en 1995, le CDBQ est un organisme à but non lucratif ayant développé une expertise dans trois principaux champs d'activités : la transformation alimentaire, la recherche agronomique et l'appui aux entreprises du secteur des biotechnologies.

La contribution de 1 M$ a été consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

La contribution de 156 000 $ a été consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

La contribution de 357 250 $ a été consentie en vertu du Fonds d'aide et de relance régionale. Cette initiative a été lancée par le gouvernement du Canada pour soutenir les PME et les OBNL touchés par les impacts économiques de la COVID-19 et qui n'ont pas accès aux autres mesures d'appui mises en place par le gouvernement fédéral. Il leur offrait un appui financier d'urgence, s'ils manquaient de liquidités, pour les aider à demeurer opérationnels, et a été mis en œuvre à travers le Canada par les six agences de développement régional, donc par DEC au Québec.

Le succès de la relance économique sera notamment tributaire de la vaccination du plus grand nombre de Canadiens possible. Pour en savoir davantage : Vaccins contre la COVID-19.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

