L'EXPOSITION DU PRIX SOBEY POUR LES ARTS S'OUVRE AUJOURD'HUI

Des œuvres des cinq artistes de la courte liste exposées au Musée des beaux-arts du Canada dans le cadre du prix prééminent d'art visuel contemporain au pays

OTTAWA, ON, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Les puissantes œuvres contemporaines des cinq finalistes en arts visuels pour le Prix Sobey pour les arts 2023 - le prix prééminent de l'art contemporain au Canada - sont exposées à partir d'aujourd'hui au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC). L'ouverture au public aura lieu ce soir dans le cadre des populaires soirées gratuites du jeudi, avec l'appui de la Fondation Sobey pour les arts (FSA) pour célébrer l'exposition du Prix Sobey pour les arts pendant toute sa durée. Aujourd'hui, le public est également invité à rencontrer les artistes dans l'espace de l'exposition entre 17 h 30 et 18 h 30, HAE.

Ci-dessus, de gauche à droite, de haut en bas : artistes de la courte liste du Prix Sobey pour les arts Kablusiak (photo : avec l’autorisation de l’artiste), Anahita Norouzi (photo : Nooshin Bahr), Michèle Pearson Clarke (photo : Kristy Boyce), Gabrielle L’Hirondelle Hill (photo : Aaron Leon), et Séamus Gallagher (photo : avec l’autorisation de l’artiste). (Groupe CNW/Musée des beaux-arts du Canada)

Organisée par le MBAC et la FSA, l'exposition du Prix Sobey pour les arts 2023 sera à l'affiche jusqu'au 3 mars 2024. La personne gagnante du prix de cette année sera dévoilée le samedi 18 novembre 2023 au cours d'une célébration spéciale au Musée.

« Au nom du conseil de la Fondation Sobey pour les arts, je félicite chacun des cinq finalistes dont les œuvres sont présentées dans le cadre de l'exposition du prix Sobey pour les arts 2023 », a déclaré Rob Sobey, président du conseil d'administration de la Fondation. « La collection d'œuvres de cette année est fascinante et suscite la réflexion, et nous encourageons le public à saisir cette occasion de voir ces puissantes œuvres contemporaines produites par certains des meilleurs artistes au pays à l'heure actuelle. »

« L'exposition du Prix Sobey pour les arts est un forum important qui permet au public de rencontrer les principales voix de l'art contemporain au pays. En plus de l'exposition, le Musée s'associe à des institutions de la région de chaque artiste pour permettre à la population canadienne de rencontrer ces artistes exceptionnels à l'extérieur de la région de la capitale nationale », a souligné Jonathan Shaughnessy, directeur, Initiatives curatoriales du MBAC et président du jury pour le Prix Sobey pour les arts 2023. « Au nom du Musée, je remercie la Fondation Sobey pour les arts et le jury de leur généreux soutien. »

Selon Andrea Kunard, conservatrice principale des photographies au MBAC et commissaire principale de l'exposition du Prix Sobey pour les arts 2023, « les installations de l'exposition sont ancrées dans l'expérience vécue et reflètent les origines diverses des finalistes et leur façon unique de voir, de penser et d'habiter le monde. L'équipe de conservation a travaillé en étroite collaboration avec les finalistes de cette année. Nous sommes enchantés que le public puisse découvrir ces œuvres. »

Les cinq finalistes, d'ouest en est

L'artiste métisse Gabrielle L'Hirondelle Hill (Côte Ouest et Yukon) utilise plusieurs supports pour tirer les contextes politiques, historiques et personnels des éléments de la vie quotidienne. M*****, 2023, examine la nature cyclique de la parentalité et de la reproduction à travers deux projections en boucle d'un film de 16 mm. Ex-tension, 2021, et Diffusion, 2021, montrent du tabac moulu inséré dans des bas-culottes pour former des formes arrondies, un regard sur l'évolution de la plante, d'une matière organique à un produit de consommation. Commissariée par Jocelyn Piirainen, conservatrice associée de l'art autochtone, Voies autochtones et décolonisation au MBAC.

Kablusiak (Prairies et le Nord) est artiste et commissaire multidisciplinaire inuvialuk qui met à profit une variété innovante de matières, l'inventivité inuite et l'humour pour explorer toute une série de thèmes, dont les dé/connexions et les liens familiaux et communautaires au sein de la diaspora inuite, ainsi que les effets de la colonisation sur les expressions inuites du genre et de la sexualité. En recréant la célèbre poupée Ookpik harfang des neiges, fabriquée pour la première fois par Jeannie Snowball à la coopérative de Kuujjuaq, au Nunavik (anciennement du Québec), Kablusiak invite le public à (ré)examiner la définition même d'art et d'artiste inuit. Commissariée par Jocelyn Piirainen, conservatrice associée de l'art autochtone, Voies autochtones et décolonisation au MBAC.

Artiste et professeure œuvrant dans les domaines de la photographie, de la vidéo et de l'installation, Michèle Pearson Clarke (Ontario) a créé Quantum Choir, 2022, mettant en lumière le malaise de chanteuses inexpérimentées et attirant l'attention sur les anxiétés plus profondes qui habitent les femmes masculines queer évoluant dans divers contextes sociopolitiques. Commissariée par Stephanie Burdzy, conservatrice adjointe de l'art contemporain, MBAC.

Travaillant entre le Canada et l'Iran, Anahita Norouzi (Québec) est une artiste dont la pratique axée sur la recherche explore les histoires marginalisées et les séquelles de l'exploitation coloniale. Nouvelle installation, Puisses-tu te libérer et survivre à ton ennemi, 2023, est une métaphore sculpturale, où le déplacement de plantes et d'artefacts causé par les fouilles archéologiques, l'exploration botanique et l'extraction pétrolière au Moyen-Orient évoque les traces des histoires traumatisantes et des expériences vécues de la diaspora. Commissariée par Jasmine Inglis, conservatrice adjointe, Art contemporain et photographies, MBAC; et Euijung McGillis, conservatrice adjointe, Photographies, MBAC.

Séamus Gallagher (Atlantique) jette un regard non binaire sur les identités et les habitations, en fabriquant et en superposant des réalités multiples grâce à des techniques de collage virtuelles et réelles. L'esthétique queer s'imprègne d'autoportrait, de jeux vidéo et de décors surréalistes aux couleurs vives, la série Terrain glissant, 2018, propose que la normativité est la plus fragile des constructions. Préparé par Andrea Kunard, conservatrice principale des photographies, MBAC.

Avec des prix totalisant 400 000 $ remis à des artistes visuels canadiens de tous âges, le Prix Sobey pour les arts est reconnu comme la plus haute distinction décernée aux artistes visuels contemporains au pays.

Au sujet du Prix Sobey pour les arts

Le Prix Sobey pour les arts (PSA) est le prix prééminent au Canada pour les artistes visuels contemporains canadiens. Créé en 2002 grâce au financement de la Fondation Sobey pour les arts (FSA), le PSA a contribué à propulser la carrière d'artistes grâce à un soutien financier et à une reconnaissance au Canada et à l'international. Depuis 2016, le PSA est administré conjointement par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la FSA.

Le ou la gagnant·e reçoit 100 000 $, chacun des quatre autres artistes de la courte liste reçoit 25 000 $ et chacun des vingt autres artistes de la longue liste reçoit 10 000 $. En plus du soutien financier, certaines œuvres des cinq artistes finalistes sont présentées dans le cadre d'une exposition spéciale au Musée des beaux-arts du Canada à l'automne.

Les ancien·ne·s gagnant·e·s du Prix Sobey pour les arts sont : Brian Jungen (2002), Jean-Pierre Gauthier (2004), Annie Pootoogook (2006), Michel de Broin (2007), Tim Lee (2008), David Altmejd (2009), Daniel Barrow (2010), Daniel Young et Christian Giroux (2011), Raphaëlle de Groot (2012), Duane Linklater (2013), Nadia Myre (2014), Abbas Akhavan (2015), Jeremy Shaw (2016), Ursula Johnson (2017), Kapwani Kiwanga (2018), Stephanie Comilang (2019), Laakkuluk Williamson Bathory (2021) et Divya Mehra (2022).

Au sujet de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 par le regretté Frank H. Sobey, grand collectionneur d'art canadien. Le Prix Sobey pour les arts a été créé en 2002 en tant que prix privé destiné aux artistes visuels contemporains. Le prix est ouvert aux artistes visuels contemporains canadiens et vise à promouvoir de nouveaux développements dans l'art contemporain et à attirer l'attention nationale et internationale sur les artistes visuels canadiens.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans. Pour en savoir davantage, visiter beaux-arts.ca.

