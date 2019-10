L'exposition du Prix Sobey pour les arts 2019 présentée pour la première fois dans l'Ouest canadien

Le Musée des beaux-arts de l' Alberta présente les œuvres des cinq finalistes d'un des prix en art contemporain parmi les plus prestigieux au monde

Pour sa 16 e édition, l'exposition du Prix Sobey pour les arts regroupe plus de 35 œuvres de Stephanie Comilang , Nicolas Grenier , Kablusiak, Anne Low et D'Arcy Wilson . Ils comptent parmi les jeunes artistes canadiens les plus talentueux

Le programme annuel du Prix Sobey pour les arts, d'une valeur de plus de 650 000 $ CA, est l'un des plus richement dotés en arts visuels

« Les artistes sont comme le cœur battant du Canada et le Prix Sobey

pour les arts vient reconnaître et célébrer l'importance du rôle que jouent de nouvelles voix créatives et diversifiées dans notre société. »

Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, docteure en histoire de l'art

OTTAWA, le 3 oct. 2019 /CNW/ - La Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada ont le plaisir d'annoncer l'ouverture de l'exposition du Prix Sobey pour les arts 2019 au Musée des beaux-arts de l'Alberta, à Edmonton. L'exposition regroupe les œuvres de cinq remarquables artistes canadiens, choisis comme finalistes pour le Prix Sobey pour les arts 2019.

La Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada ont le plaisir d'annoncer l'ouverture de l'exposition du Prix Sobey pour les arts 2019 au Musée des beaux-arts de l'Alberta (Groupe CNW/Musée des beaux-arts du Canada)

Le Prix Sobey pour les arts reconnaît les meilleurs artistes canadiens de moins de 40 ans tels que sélectionnés par un jury international formé de conservateurs et de directeurs de musées. Commissionnée par Lindsey Sharman, conservatrice au Musée des beaux-arts de l'Alberta, l'exposition présente plus de 35 œuvres allant d'installations vidéo à la participation du public, en passant par la peinture, la sculpture, le dessin et la photographie. Les cinq artistes illustrent l'impressionnante portée de l'art contemporain canadien et les finalistes possèdent une myriade d'idées et de méthodes de travail. « Le travail des finalistes de cette année est incroyablement varié et leurs différentes méthodes de travail forment une exposition vraiment intéressante, » déclare Lindsey Sharman. « Cela dit, certains thèmes se recoupent. Une attention particulière est accordée à la langue tout au long de l'exposition et on observe définitivement un intérêt pour les structures et les héritages coloniaux. »

L'exposition s'ouvre officiellement au public le samedi 5 octobre 2019 et se poursuit jusqu'au dimanche 5 janvier 2020. Elle s'accompagne d'une série d'événements et d'activités au Musée des beaux-arts de l'Alberta, dont une Table ronde avec les artistes, le vendredi 4 octobre de 17 h à 18 h 30. L'une des finalistes de l'édition de 2016, Brenda Draney agira comme modératrice. L'événement sera suivi d'une Soirée d'ouverture de 19 h à 22 h 30. Et enfin, une Visite avec la commissaire de l'exposition est prévue le samedi 26 octobre de 13 h à 14 h. Des billets gratuits sont disponibles pour ces événements en visitant youraga.ca/sobey (site disponible en anglais seulement) - cette programmation est une gracieuseté de la Fondation Sobey pour les arts.

Citations

« Au cours des 17 dernières années, les administrateurs de la Fondation Sobey pour les arts ont pu observer avec une énorme fierté la persévérance avec laquelle les artistes canadiens ont bâti un héritage culturel essentiel pour notre pays. J'aimerais exprimer notre gratitude envers le Musée des beaux-arts de l'Alberta qui a accepté de recevoir notre toute première exposition dans cette province. Je tiens également à remercier le panel muséologique de cette année et toutes les équipes du Musée des beaux-arts de l'Alberta et du Musée des beaux-arts du Canada pour leur engagement à faire de l'exposition du Prix Sobey pour les arts 2019 un grand succès. »

Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts

« C'est la première fois que le Prix est présenté aussi loin dans l'ouest et nous sommes honorés d'avoir été choisis pour accueillir l'exposition cette année. Le Prix est devenu une célébration majeure des artistes qui œuvrent au Canada. L'exposition, étant accompagnée d'une programmation spéciale et d'événements, saura susciter l'enthousiasme et l'intérêt du public pour les œuvres et pour les jeunes artistes canadiens. »

Catherine Crowston, directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de l'Alberta

« L'un des plus beaux accomplissements du Prix Sobey pour les arts est de favoriser le dialogue autour de l'art contemporain. Entre préoccupations personnelles et thèmes globaux, les cinq artistes offrent de nouvelles réflexions sur des questions complexes comme la tradition, la perte d'identité, notre relation à la nature, la langue, les migrations, la critique de la culture colonisatrice et la notion de chez soi. Selon moi, les œuvres qui vont de la sculpture à la vidéo, en passant par la peinture et la performance, démontrent que l'art contemporain canadien a beaucoup à offrir dans un discours international composé de voix distinctes. »

Henriette Bretton-Meyer, conservatrice, Kunsthal Charlottenborg (Copenhague) et jurée internationale du Prix Sobey pour les arts

Doté d'un total de 240 000 $ CA, le Prix octroie une bourse de 100 000 $ CA au lauréat ou à la lauréate, une de 25 000 $ CA à chacun des finalistes et une de 2 000 $ CA aux autres artistes figurant sur la liste préliminaire. Le nom du lauréat ou de la lauréate du Prix Sobey pour les arts 2019 sera annoncé lors d'un gala au Musée des beaux-arts de l'Alberta le 15 novembre 2019. L'an prochain, l'exposition du Prix Sobey pour les arts sera de retour au Musée des beaux-arts du Canada.

Au sujet des artistes finalistes 2019 et leur travail

Les œuvres vidéo de Stephanie Comilang ( Ontario ), font suite à Paraiso, un « drone » en langue tagalog qui documente l'expérience des membres de la diaspora philippine.

( ), font suite à Paraiso, un « drone » en langue tagalog qui documente l'expérience des membres de la diaspora philippine. Nicolas Grenier (Québec) se sert de la peinture et des codes de couleurs pour poursuivre des recherches dans les espaces politique, économique, culturel et social.

(Québec) se sert de la peinture et des codes de couleurs pour poursuivre des recherches dans les espaces politique, économique, culturel et social. Kablusiak (Prairies et le Nord) utilise l'humour comme mécanisme de défense pour aborder certains sujets comme la déportation culturelle et crée une méthodologie pour inventer des connexions interculturelles dans une perspective urbaine.

(Prairies et le Nord) utilise l'humour comme mécanisme de défense pour aborder certains sujets comme la déportation culturelle et crée une méthodologie pour inventer des connexions interculturelles dans une perspective urbaine. Anne Low (Côte Ouest et Yukon ) passe par la sculpture, l'installation, les textiles et la gravure pour détacher les formes de leur contexte historique en réponse aux notions contemporaines du domestique et du décoratif.

(Côte Ouest et ) passe par la sculpture, l'installation, les textiles et la gravure pour détacher les formes de leur contexte historique en réponse aux notions contemporaines du domestique et du décoratif. L'art de D'Arcy Wilson (Atlantique) explore la relation coloniale à la nature à travers son regard de descendante de colonisateurs européens.

Davantage d'information et mises à jour sur les artistes, les jurés, l'exposition du Prix Sobey pour les arts et le Programme de résidences Sobey sont disponible sur beaux-arts.ca.ca/sobey de même qu'en suivant @PrixSobeyAward. La liste complète des activités pendant l'exposition sera disponible sur youraga.ca/sobey et beaux-arts.ca.ca/sobey.

La session Table ronde avec les artistes, sera disponible en transmission direct le vendredi 4 octobre de 17 h à 18 h 30 (HAR- Edmonton) via le site Facebook du Prix Sobey pour les arts.

