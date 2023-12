Les œuvres et installations des personnes lauréates des Prix du Gouverneur général en arts visuels et médiatiques (GGArts) sont présentées au Musée des beaux-arts du Canada du 8 décembre 2023 au 3 mars 2024

OTTAWA, ON, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), en collaboration avec le Conseil des arts du Canada, présente les œuvres et installations des huit gagnantes et gagnants des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques (GGArts) de 2023, du 8 décembre 2023 au 4 mars 2024. Il s'agit de la quinzième édition de cette exposition annuelle au Musée. Créés en 1999 par le Conseil des arts du Canada et le gouverneur général du Canada, ces prix soulignent les carrières remarquables d'artistes de la communauté des arts visuels et des arts médiatiques du Canada.

« Le Musée est très fier de célébrer ses 15 ans de présentation de l'exposition des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques et ses 15 ans de partenariat avec le Conseil des arts du Canada. Pour une deuxième année consécutive, nous avons organisé une exposition répartie dans tout le Musée pour créer des dialogues entre les pratiques des gagnants et gagnantes et des œuvres de nos collections contemporaines et historiques. Il s'agit d'une expérience dynamique qui inspire de nouvelles perspectives et interprétations », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du MBAC. « Le fait que ces artistes soient établi.e.s partout au Canada est un facteur qui peut nous aider à atteindre un objectif qui me tient à cœur: faire en sorte que cette institution soit véritablement un musée national. »

« Le Conseil des arts du Canada est fier de s'associer au Musée des beaux-arts du Canada pour rendre hommage aux gagnantes et gagnants des GGArts de 2023. Tout au long de leur carrière, ces artistes majeurs ont apporté une contribution extraordinaire aux domaines des arts médiatiques, des arts visuels et des métiers d'art contemporains au Canada et à l'étranger », a déclaré Michelle Chawla, directrice et chef de la direction du Conseil des arts du Canada. « Leurs œuvres nous éveillent à de nouvelles perspectives, idées et valeurs, et contribuent à façonner notre imagination et notre perception du monde. »

Les œuvres et installations sont réparties dans les salles d'art autochtone et canadien, d'art contemporain et d'art européen ainsi que dans les espaces publics du Musée :

Grace Nickel (Winnipeg, Manitoba) est une artiste visuelle, enseignante et lauréate du prix Saidye-Bronfman qui se consacre principalement à la céramique sculpturale et à l'art de l'installation. L'œuvre Camées commémoratifs (2020-2023) est le fruit de la conception « holistique » de l'artiste face au chagrin collectif que provoque la perte d'une vie tandis que Bûcher avec empilement et ligne de vie (2019-2022) évoque le cycle de vie des arbres, symbolisant la mortalité des êtres vivants et la perspective de la régénération des morts dans la nature. Commissariée par Euijung McGillis, conservatrice adjointe, Photographies, MBAC.

David Garneau (Regina, Saskatchewan) est un peintre, commissaire, rédacteur critique d'art métis et lauréat du Prix de contribution exceptionnelle qui s'intéresse aux formes d'expression créatives des modes d'existence autochtones contemporains. Les 15 œuvres présentées allient la simplicité de la nature morte à la complexité conceptuelle de la peinture d'histoire, évoquant ainsi les tiraillements entre le savoir traditionnel autochtone et la survivance dans le monde moderne. Commissariée par Wahsontiio Cross, conservatrice associée, Voies autochtones et décolonisation, MBAC et Michelle LaVallee, directrice, Voies autochtones et décolonisation, MBAC.

Evergon (Montréal, Québec) est un militant homoérotique, un artiste, un enseignant, un activiste et une icône culturelle qui est reconnu comme un avant-gardiste de l'expérimentation dans le milieu de la photographie et des techniques axées sur la photographie et dont la carrière se poursuit maintenant depuis plus de 50 ans. Produites à l'aide de l'appareil-photo Polaroid grand-format conservé au Musée des beaux-arts de Boston, les œuvres Le Caravage (1984) et Préparation du chowder (1986) sont des symbioses théâtrales de textures et de couleurs saturées. Commissariée par Andrea Kunard, commissaire principale de l'exposition et conservatrice principale, Photographie, MBAC.

FASTWÜRMS (Mulmur, Ontario) est un projet culturel, la marque de commerce et l'œuvre commune de Kim Kozzi et de Dai Skuse. Fondé en 1979, ce collectif crée des œuvres d'art pluridisciplinaires qui mêlent performances et prestations dans le cadre d'installations immersives, de créations collectives et de projets d'échanges sociaux. L'installation mixte # VOLCANO_LOV3R [#Amant_du_volcan] (2023) fait un rapprochement entre l'énergie et la diversité sexuelles et le pouvoir de procréation et de façonnement du monde du volcan. Commissariée par Andrea Kunard.

Germaine Koh (Vancouver, Colombie-Britannique) est une artiste et une organisatrice qui utilise un grand éventail de techniques. Elle adapte des objets, des actions et des espaces familiers pour créer des situations qui examinent le sens des expériences communes et les liens entre les gens, la technologie et les systèmes naturels. L'œuvre HMH Boothy (2017) rappelle les cabines téléphoniques qui faisaient autrefois partie intégrante des milieux urbains et elle sert de plateforme communautaire de rencontre et d'échange. Portant en elle le bagage culturel de ces formes architecturales en tant que lieux de transformations et de rapprochements, l'œuvre de Koh servira de point de rencontre public pour une série d'activités menées par le personnel du Musée. Commissariée par Stephanie Burdzy, conservatrice adjointe, Art contemporain, MBAC.

Shannon Walsh (Vancouver, Colombie-Britannique) est une cinéaste et une chercheuse interdisciplinaire reconnue pour son travail qui amplifie les voix et les récits de personnes marginalisées sur la ligne de front d'enjeux contemporains essentiels. Traitant d'un vaste éventail de questions qui se prêtent mal à l'unicité de vue, cinq documentaires choraux témoignent d'une impressionnante production qui met l'accent sur les dynamiques complexes des réalités concrètes du monde actuel et des individus qui le composent, tandis qu'une sélection de photos et d'images des coulisses des six longs métrages de la cinéaste met en lumière les multiples voix et le processus collectif à la source de son travail cinématographique. Commissariée par Jasmine Inglis, conservatrice adjointe, Art contemporain et photographies.

Tim Whiten (Toronto, Ontario) est un créateur d'images et d'objets qui cherche à illustrer la condition humaine et son potentiel transformateur à l'aide des œuvres qu'il expose depuis plus de 50 ans. L'œuvre Court (2023) propose une réflexion sur le rôle du verre dans la formulation de nos visions de la vie contemporaine par la voie de fragments d'objets de consommation récupérés et teintés au cobalt - matière de plus en plus rare et composant essentiel des appareils qui propulsent notre monde numérique. Commissariée par Stephanie Burdzy.

Nettie Wild (Vancouver, Colombie-Britannique) travaille en collaboration avec ses équipes à diverses formes de mise en récit documentaire et leurs œuvres ont su transporter les publics au front des révolutions et des changements sociaux dans le monde entier et au-delà des grands titres traitant de ces événements. L'œuvre GO FISH (2023), produite en coopération avec le cinéaste Scott Smith, plonge les spectateurs au cœur de la migration annuelle des harengs, tandis que le segment Uninterrupted Eyes (2017) de la production Uninterrupted est un spectacle cinématographique in situ réalisé à l'aide de la technologie du mappage de projection. Commissariée par Andrea Kunard.

Pour obtenir de plus amples renseignements et une carte sur l'emplacement de chaque œuvre et installation présentée au Musée, veuillez cliquer ici .

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans.

Pour en savoir plus sur la programmation et les activités du Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur X, Facebook, YouTube et Instagram.

À propos du Conseil des arts du Canada

Le Conseil des arts du Canada est l'organisme public de soutien aux arts du Canada, et son mandat est de favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d'œuvres d'art. Ses subventions, services, initiatives, prix et paiements contribuent au dynamisme d'une scène artistique et littéraire créative et diversifiée, et contribuent à son rayonnement ici et dans le monde. Ses investissements favorisent ainsi un engagement sans cesse accru des Canadiennes et des Canadiens et du public international.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: Médias seulement - pour planifier une entrevue ou obtenir des images, prière de communiquer avec : Pénélope Carreau, Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected] ; Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]