L'espace muséal et l'exposition permanente inaugurés au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

LAVAL, QC, le 27 juin 2019 /CNW/ - M. Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin, ainsi que Mme Linda Lapointe, députée de Rivière-des-Mille-Îles, participaient à l'inauguration de l'exposition permanente Incroyable, mais vrai! du nouveau Centre d'exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Ils étaient présents au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme. M. Robillard et Mme Lapointe ont profité de l'occasion pour rappeler l'appui de 1 011 000 dollars accordé à Éco-Nature pour la réalisation du Centre d'exploration inauguré en mars dernier.

Accordée par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cette somme a permis la création de la nouvelle exposition permanente et l'aménagement d'espaces scientifiques et multifonctionnels au sein même du nouveau Centre d'exploration du Parc.

Citations

« Notre gouvernement est heureux d'avoir contribué à l'élaboration de l'exposition permanente du nouveau Centre d'exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Nous nous devons d'outiller des organismes comme Éco-Nature pour qu'ils mènent à bien leur mission de sensibilisation et d'éducation. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Les résidents de Laval et les gens de passage chez nous ont maintenant à leur disposition un nouvel espace qui leur permettra d'apprécier la beauté des milieux naturels, des plans d'eau, des îles et des berges de ce magnifique parc. Merci aux responsables d'Éco-Nature qui ont permis la réalisation d'un tel projet! »

- M. Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin

« En famille ou entre amis, les gens de la région pourront dorénavant profiter d'une exposition à la hauteur de la mission du Centre d'exploration, qui met en valeur la biodiversité riche et unique du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Des organismes comme Éco-nature contribuent non seulement à nous sensibiliser face à l'importance de protéger notre environnement, mais ils participent également à la vie de nos communautés en offrant aux gens d'ici des lieux pour se rassembler. »

- Mme Linda Lapointe, députée de Rivière-des-Mille-Îles

« Au nom de tous les employés et du conseil d'administration, j'aimerais remercier le gouvernement du Canada, par l'entremise de Patrimoine canadien, qui a appuyé ce beau projet. Nous avons été témoins d'une forte spirale positive qui a créé un effet d'entraînement chez tous les partenaires. »

­- M. Jean Lapointe, président du conseil d'administration d'Éco-Nature - Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Les faits en bref

Créé en 1985, Éco-Nature est un organisme sans but lucratif dont la mission est de protéger, conserver et mettre en valeur, en priorité, la rivière des Mille Îles et ses affluents, avec l'appui de la communauté et au bénéfice de celle-ci. Depuis 1987, Éco-Nature assure la gestion du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles ainsi que l'exploitation d'un bâtiment d'accueil, un espace offert par la Ville de Laval, où est notamment présentée une exposition permanente sur l'écosystème de la rivière des Mille Îles.

Éco-Nature accueille près de 150 000 visiteurs par année. Il offre des programmes éducatifs destinés aux groupes scolaires et aux familles; des services de location d'embarcations nautiques non motorisées, de croisière et de pêche; ainsi que des activités hivernales.

Le bâtiment construit selon la certification LEED-Or comporte trois étages. Le rez-de-rivière accueille le laboratoire d'écologie, la salle des camps de jour et le centre de location, tandis que le hall d'accueil, l'espace café, la salle d'exposition et la salle de projection sont logés au rez-de-chaussée. La contribution de Patrimoine canadien a également permis l'achat d'équipements spécialisés rendant possible la présentation de l'exposition permanente.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité pour les espaces culturels.

