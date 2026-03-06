Lancement de l'appel de projets Formation en IA pour des entreprises innovantes et agiles

QUÉBEC, le 6 mars 2026 /CNW/ - Afin d'encourager les entreprises québécoises à utiliser les nouvelles technologies pour accroître leur productivité et demeurer compétitives dans un contexte économique incertain et imprévisible, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pascale Déry, lance un premier appel de projets de formation visant à développer les compétences de la main-d'œuvre en intelligence artificielle (IA), dans le cadre du nouveau programme Productivité-Compétences, lancé en février dernier.

Doté d'une enveloppe de 10 millions de dollars, l'appel de projets Formation en IA pour des entreprises innovantes et agiles a pour objectif de favoriser l'acquisition et le développement des compétences de la main-d'œuvre, y compris celles des gestionnaires, au sein des PME qui envisagent l'adoption de solutions liées à l'IA.

À titre d'exemple, un projet de formation pourrait viser des entreprises manufacturières qui souhaitent implanter des outils d'IA spécialisés et adaptés à leur secteur pour mieux gérer leurs processus de production. Les formations déployées permettraient notamment de garantir la fiabilité des services offerts, notamment grâce à une meilleure estimation des délais de production et de livraison, tout en améliorant la répartition de la charge de travail pour optimiser la chaîne de production. Les compétences développées permettraient ainsi de maximiser l'utilisation des outils, d'accroître le retour sur investissement et d'identifier certains obstacles au plein potentiel de ces solutions afin de les surmonter.

Pour soumettre un projet

Les projets soumis devront être portés par des promoteurs collectifs admissibles, comme par exemple un comité sectoriel de main-d'œuvre, une association d'employeurs, un syndicat ou tout autre organisme admissible. Les employeurs qui souhaitent faire part de leurs besoins sont invités à communiquer avec l'un d'eux.

Les projets de formation proposés devront viser les travailleurs d'au moins deux entreprises. Les critères d'admissibilité peuvent être consultés sur le site Web de la Commission des partenaires du marché du travail. Il est possible d'y soumettre un projet jusqu'au 1er juin 2026 en remplissant le formulaire prévu à cet effet.

Citations

« Dans le contexte économique actuel, nos entreprises doivent être en mesure de tirer profit des avancées technologiques pour accroître leur productivité et demeurer compétitives. L'IA constitue un levier important, et, malgré l'intérêt grandissant pour cette technologie dans nos PME, son utilisation demeure limitée. Il est important que les travailleurs et les gestionnaires puissent développer les compétences nécessaires pour tirer parti de ce que l'IA a à offrir. De nombreux secteurs de notre économie en sortiront plus forts et plus résilients. »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'intégration des outils d'IA, qui évoluent à grande vitesse, dépendra de notre capacité à les combiner avec les compétences humaines. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs entreprises et intervenants au cours des derniers mois, et le constat est clair : la curiosité et l'engouement sont bien présents, mais nos PME sont peu outillées pour naviguer dans cette nouvelle réalité. L'annonce de ma collègue est plus que jamais pertinente pour permettre à nos entreprises de saisir ces occasions et de suivre le rythme de l'évolution des nouvelles technologies pour être plus performantes et résilientes. »

Carole Mallette, députée de Huntingdon et adjointe gouvernementale de la ministre de l'Emploi

Fait saillant

Productivité-Compétences, un programme établi selon les orientations de la Commission des partenaires du marché du travail et administré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, vise à aider les entreprises à augmenter leur productivité en misant sur le développement des compétences de la main-d'œuvre. Il est financé à hauteur de 55 millions de dollars par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]