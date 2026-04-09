Festivals et événements de la saison printanière 2026 : Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival Courts d'un soir

QUÉBEC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 15 000 $ au Festival Courts d'un soir, qui se déroule jusqu'au 16 avril 2026.

Le Festival Courts d'un soir est un festival de cinéma qui a pour mission de démocratiser et de mettre en valeur toutes les formes de cinéma court. Que ce soit par le court métrage, le vidéoclip musical ou la série, l'événement fait rayonner une panoplie d'artistes de la relève en diffusant leur travail, mais aussi en soutenant leur professionnalisation.

Avec un programme composé, en moyenne, de plus de 50 % de créations du Québec ou du Canada, le Festival se positionne comme un tremplin vers l'international pour les artistes d'ici, grâce à la venue de professionnels étrangers. Le Festival offre le Marché de la série, qui en est à sa troisième édition et qui accueille des dizaines de diffuseurs et de programmateurs internationaux. Il s'agit d'un espace professionnel consacré au rayonnement, à la promotion et à la diffusion des séries québécoises : un lieu stratégique de rencontres et d'échanges pour favoriser la découvrabilité et la diffusion des contenus d'ici, tout en encourageant la coproduction. En plus de son large volet PRO, le Festival propose également des ateliers d'initiation au cinéma pour les jeunes de 13 à 21 ans qui souhaitent en apprendre davantage sur les métiers du 7e art.

Citations

« Je remercie l'organisation du Festival Courts d'un soir pour le rayonnement et le généreux soutien qu'elle apporte aux artistes d'ici. Son travail d'éducation et de promotion contribue grandement à assurer la pérennité et le développement du cinéma québécois sous toutes ses facettes. Bon festival! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival Courts d'un soir accueille chaque année plusieurs festivaliers internationaux curieux de découvrir le dynamisme culturel montréalais. L'événement se positionne donc comme une occasion exceptionnelle de rayonnement pour les cinéastes, mais aussi pour la métropole et ses nombreux attraits. »

Chantal Rouleau, ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Fait saillant

Le ministère de la Culture et des Communications octroie une aide 15 000 $ dans le cadre de son programme Appui aux initiatives internationales - Volet 2 invitation pour l'accueil de professionnels étrangers qui contribueront au rayonnement, à la promotion et à la diffusion des œuvres québécoises à l'international.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]