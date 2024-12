L'Association des acupuncteurs du Québec (AAQ) s'affilie à la Fédération des professionnèles-CSN

MONTRÉAL, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Représentant plus du tiers des 1 000 acupuncteurs et acupunctrices du Québec, les 375 membres votants de l'AAQ ont décidé de passer à l'offensive pour la reconnaissance et la valorisation de leur profession en s'affiliant à la FP-CSN lors d'un référendum s'étant terminé le 25 novembre dernier.

« La pratique de l'acupuncture se heurte actuellement à de nombreux défis, comme le manque d'intégration au sein du réseau de la santé, ainsi que l'obsolescence de la loi sur l'acupuncture, qui ne reflète pas l'ensemble des champs de pratique des acupuncteurs et acupunctrices, explique Martin Donaldson, président de l'AAQ. Grâce à cette affiliation, l'AAQ bénéficiera de l'expertise et des ressources de la FP-CSN pour défendre les intérêts de ses membres et poursuivre ses objectifs. »

La démarche d'affiliation de l'AAQ à la FP-CSN s'est entamée en 2022 et a débouché sur la tenue d'un référendum, où près de 90 % des votes enregistrés étaient en faveur de l'affiliation.

« Nous sommes très heureux que les membres de l'AAQ aient décidé de nous faire confiance pour défendre leurs intérêts, leurs droits et leurs conditions d'exercice, se réjouit Marie-Michèle Doiron, vice-présidente de la FP-CSN. Notre organisation a déjà démontré son savoir-faire dans la représentation de travailleuses et de travailleurs autonomes de domaines non conventionnels, comme les sages-femmes et les archéologues. Nous sommes ravis de mettre maintenant cette expertise au service des membres de l'AAQ. »

« La FP-CSN a démontré sa capacité à négocier avec le gouvernement et à représenter ses membres auprès des organismes gouvernementaux compétents en matière de pratique professionnelle, poursuit M. Donaldson. Nous sommes convaincus que cette affiliation nous permettra d'atteindre des objectifs stratégiques importants. »

En ouvrant ce nouveau chapitre de son histoire, l'AAQ espère, notamment, pouvoir mettre en lumière les compétences des acupunctrices et des acupuncteurs, protéger les outils et les techniques spécifiques à leur pratique, et développer une formation universitaire en acupuncture. Elle espère également faire valoir auprès du gouvernement que l'intégration des acupunctrices et des acupuncteurs au sein du système de santé québécois constituerait un atout considérable dans la poursuite de son objectif d'améliorer l'accessibilité et la qualité des soins.

À propos

Créée en 1972, l'Association des acupuncteurs du Québec (AAQ) a pour mission de promouvoir l'acupuncture et de veiller aux intérêts socio-économiques de ses membres. Elle est l'instigatrice, en collaboration avec la CSN, de la création de l'ordre des acupuncteurs du Québec en 1995.

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) compte quelque 10 500 professionnèles, techniciennes et techniciens de partout au Québec œuvrant dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de l'éducation, des organismes gouvernementaux, de l'économie sociale et de l'action communautaire, ainsi que dans le secteur privé.

SOURCE Fédération des professionnèles (FP-CSN)

Pour plus d'informations : Guillaume Francoeur, conseiller en communications, Fédération des professionnèles-CSN, [email protected], 438 439-0673