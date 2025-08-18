Grève chez Air Canada - Déclaration de la présidente de la CSN

MONTRÉAL, le 18 août 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de prendre note de la réaction de la présidente de la CSN, Mme Caroline Senneville, quant aux récents développements de la grève des agentes et agents de bord d'Air Canada.

« Les agentes et agents de bord d'Air Canada peuvent compter sur la solidarité de la CSN. Les gouvernements Legault et Carney se permettent de plus en plus d'attaques envers le droit de grève et dévoilent leurs vraies couleurs : ils ne sont pas du côté des travailleuses et des travailleurs. Par ailleurs, j'inviterais la ministre du Travail à éviter le recours à l'article 107 pour mettre fin à des conflits de travail, puisque le droit de grève est constitutionnellement protégé. »

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Camila Rodriguez-Cea, service des communications, 438 882-1275 ou [email protected]