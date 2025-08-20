Grève de 24 h déclenchée à l'usine Lavo de Montréal

MONTRÉAL, le 20 août 2025 /CNW/ - À 8 h ce matin, les quelque 140 travailleuses et travailleurs de l'usine Lavo, située à Montréal, ont déclenché une grève de 24 heures. Le débrayage fait suite à la décision prise hier par l'employeur de rompre les pourparlers, alors que les parties s'apprêtaient à entamer trois jours de négociation en présence d'un conciliateur.

« Nos membres en ont assez du niaisage à la table. Le comité de négo avait pourtant révisé et éliminé plusieurs demandes dans l'espoir de faire débloquer les pourparlers. Nous étions prêts à avancer », explique Sébastien Sylver, président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Lavo ltée (STTL-CSN). « L'employeur prétend ne pas pouvoir traiter les enjeux dits normatifs en suspens, sans connaître tout de suite les attentes salariales syndicales. Nous sommes convaincus que de mettre plus de sujets sur la table n'aidera pas cette négo qui est déjà difficile. »

Depuis le début de la négociation en octobre 2024, près de 30 rencontres ont été tenues sans avancées notables. Devant l'impasse à la table, le syndicat s'était doté à la fin mai d'un mandat de cinq jours de grève, adopté à 100 %. « Cette première séquence de 24 h vise à montrer à l'employeur que les travailleuses et les travailleurs sont déterminés et que la négo doit reprendre et aboutir rapidement. Mais qu'il se le tienne pour dit, nous n'hésiterons pas à maintenir la pression si rien n'avance », note pour sa part Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

« L'employeur doit se mettre en mode règlement. En ce moment, il soumet plusieurs demandes de recul, ce qui n'aide en rien les échanges. S'il veut régler, il devra y mettre du sien », déplore de son côté Kevin Gagnon, président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN.

Lavo, qui appartient au groupe KIK Holdco Company, fabrique des produits ménagers.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Noémi Desrochers, 514 216-1825, [email protected]