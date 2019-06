L'ASFC signe des accords de reconnaissance mutuelle avec les douanes de Hong Kong et de la Nouvelle-Zélande

Les programmes des négociants fiables renforcent la sécurité et l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement mondiale grâce à l'établissement de partenariats entre les douanes et les entreprises et en offrant des processus simplifiés aux négociants préautorisés à faible risque. Non seulement les ARM améliorent la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, mais ils renforcent la compétitivité économique du Canada en facilitant le commerce à la frontière.

Chaque accord de reconnaissance mutuelle signifie que les participants au programme Partenaires en protection de l'ASFC seront reconnus par l'opérateur économique agréé (OEA) du service des douanes et de l'accise de Hong Kong et le système d'exportation sûre du service des douanes de la Nouvelle-Zélande, et profiteront des avantages en matière de facilitation commerciale offerts par ces organismes. En retour, l'ASFC offrira des avantages similaires aux négociants fiables qui participent au Programme des négociants fiables de l'OEA de Hong Kong et le système d'exportation sûre de la Nouvelle-Zélande.

La gestion des frontières est une responsabilité partagée à l'échelle internationale. En travaillant ensemble, les administrations douanières peuvent traiter les menaces et saisir les occasions qui découlent de la migration et du commerce mondial le plus efficacement possible. L'élargissement du réseau du commerce international, formé d'entrepreneurs agréés à faible risque, leur permet d'accélérer le traitement du fret légitime et d'améliorer leur capacité à cibler les expéditions à risque élevé ou inconnu.

« L'ASFC est un membre actif de l'Organisation mondiale des douanes et échange souvent sur les pratiques exemplaires et les leçons retenues avec ses partenaires internationaux tels que Hong Kong et la Nouvelle‑Zélande. Les accords de reconnaissance mutuelle sont le reflet de la grande coopération entre les administrations douanières et sont une partie fondamentale du cadre stratégique international de l'ASFC pour faire avancer la gestion mondiale des frontières. »

John Ossowski

Président, Agence des services frontaliers du Canada

En 2017, Hong Kong était la deuxième destination d'investissement la plus recherchée d'Asie pour le Canada , avec des investissements directs d'une valeur de 10,6 milliards de dollars, et les investissements totaux de Hong Kong au Canada se sont élevés à 12,4 milliards de dollars au cours de la même période.

était la deuxième destination d'investissement la plus recherchée d'Asie pour le , avec des investissements directs d'une valeur de 10,6 milliards de dollars, et les investissements totaux de au se sont élevés à 12,4 milliards de dollars au cours de la même période. En 2017, le commerce bilatéral de marchandises avec la Nouvelle-Zélande était de 1,2 milliard de dollars. Les exportations canadiennes ont atteint 494 millions de dollars tandis que la valeur des importations a augmenté, pour atteindre 708 millions de dollars.

Au-delà de ces accords de reconnaissance mutuelle avec Hong Kong et la Nouvelle-Zélande, l'ASFC a aussi conclu de tels accords avec les administrations douanières de l'Australie, d'Israël, du Japon, du Mexique, de Singapour, de la Corée du Sud et des États-Unis.

