MISSISSAUGA, ON, le 24 août 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est résolue à perturber la circulation de précurseurs chimiques au Canada et à prévenir les torts causés à nos collectivités. En juin et juillet 2023, le district des opérations commerciales de l'ASFC à l'aéroport international Pearson de Toronto a intercepté plus de 3,3 tonnes de glycidate d'éthyle PMK et de butane-1,4-diol en provenance de l'Asie. Les substances ont été trouvées dans de nombreuses expéditions distinctes examinées par des agents des services frontaliers.

Un paquet de glycidate d'éthyle PMK (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada) Un contenant de butane-1,4-diol (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Ces produits chimiques servent à fabriquer de la MDMA (ecstasy) et des drogues utilisées pour commettre des agressions physiques et sexuelles, qui font partie d'un groupe de drogues psychoactives. Ils agissent sur le système nerveux central et peuvent provoquer des changements d'humeur, de conscience et de comportement.

L'interception de ces produits chimiques a empêché des millions de doses de MDMA et d'autres drogues de se retrouver dans les collectivités canadiennes.

« Nos agents font preuve d'un engagement inébranlable envers la sûreté et la sécurité des Canadiens. Grâce à la diligence des agents, ces précurseurs chimiques n'ont pas été transformés en drogues néfastes et pouvant avoir une incidence sur nos collectivités. »

Lisa Janes , directrice générale régionale, Région du Grand Toronto de l'ASFC

Lorsqu'il est ingéré, le butane-1,4-diol produit un effet comparable au gamma-hydroxybutyrate (GHB).

L'ASFC contrôle les marchandises, notamment le fret commercial et les envois par messagerie, qui entrent au Canada et examine de plus près celles qui peuvent constituer une menace pour la sécurité des Canadiens.

et examine de plus près celles qui peuvent constituer une menace pour la sécurité des Canadiens. Pour obtenir les dernières statistiques sur les saisies, consultez la page sur les saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada .

. Si vous avez de l'information sur une activité transfrontalière suspecte, veuillez communiquer avec la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC, au 1-888-502-9060.

