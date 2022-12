Le nouveau processus d'entrevue aux centres d'inscription canadiens augmentera la capacité de service et aidera un plus grand nombre de personnes à s'inscrire

OTTAWA, ON, le 5 déc. 2022 /CNW/ - En accélérant le processus de passage frontalier pour les voyageurs et les négociants dignes de confiance, les programmes NEXUS et EXPRES (Expéditions rapides et sécuritaires) génèrent des milliards de dollars d'activité économique et sont essentiels aux économies locales des deux côtés de la frontière. Alors que le programme s'efforce de revenir à un traitement efficace et efficient, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Customs and Border Protection (CBP) des États-Unis ont élaboré des solutions provisoires pour aider davantage de voyageurs à s'inscrire au programme maintenant.

L'ASFC a rouvert deux centres d'inscription NEXUS et EXPRES au Canada. Les demandeurs peuvent maintenant prendre rendez-vous pour des entrevues aux centres d'inscription de Lansdowne, en Ontario (pont des Milles-Îles) et de Fort Erie, en Ontario (pont Peace). La réouverture de ces centres avec des agents de l'ASFC est la première phase de la solution pour régler l'arriéré des demandes aux programmes NEXUS et EXPRES. Ainsi, un plus grand nombre de rendez-vous seront disponibles pour les demandeurs et les temps d'attente pour une entrevue devraient diminuer.

Les voyageurs qui prennent rendez-vous pour une entrevue dans les centres d'inscription rouverts devront suivre un nouveau processus en deux étapes. Les demandeurs qui sont approuvés sous condition pour NEXUS peuvent effectuer la première partie de leur entrevue dans un centre d'inscription canadien (Lansdowne ou Fort Erie, en Ontario) et effectuer la seconde partie dans un centre d'inscription américain situé à proximité, juste de l'autre côté de la frontière (Alexandria Bay et Buffalo, dans l'État de New-York, respectivement). Les entrevues se font uniquement sur rendez-vous et peuvent être fixées au moyen du portail des programmes de Trusted Traveller.

À mesure que cette phase initiale se poursuit, d'autres centres d'inscription canadiens ouvriront leurs portes à d'autres passages frontaliers terrestres dans l'avenir. Le Canada tient à collaborer avec les États-Unis pour un traitement efficace et efficient des demandes d'adhésion à NEXUS. Les demandeurs continuent d'avoir l'option de fixer leur entrevue selon le processus en une étape, dans les centres d'inscription aux É.-U. Les membres actuels peuvent également renouveler leur adhésion avant la date d'expiration pour en conserver les avantages jusqu'à cinq ans, en attendant une entrevue (s'ils en ont besoin).

Citations

« NEXUS et EXPRES représentent une solution gagnante pour le Canada et les États-Unis - et nous travaillons fort à trouver des solutions créatives pour réduire les temps d'attente, éliminer le retard accumulé et aider un plus grand nombre de voyageurs à obtenir des cartes NEXUS. Ce nouveau processus en deux étapes est une preuve supplémentaire de notre engagement à cet égard. Nous continuerons à trouver des solutions qui tirent parti de la technologie et à simplifier les renouvellements. »

L'honorable Marco E.L. Mendicino, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Le programme NEXUS est conçu pour accélérer le processus de dédouanement frontalier pour les participants à NEXUS préautorisés qui voyagent entre le Canada et les États-Unis. Ainsi, les deux pays peuvent concentrer leurs efforts sur les voyageurs et les marchandises inconnus, pouvant présenter un risque plus élevé. NEXUS est géré conjointement par l'Agence des services frontaliers du Canada et le Customs and Border Protection (site en anglais seulement) des É.-U.





Les participants à NEXUS peuvent gagner du temps quand ils entrent au Canada et aux É.-U. en utilisant les voies NEXUS réservées aux passages terrestres, les bornes et les portes électroniques désignées dans les grands aéroports, et le traitement accéléré aux passages maritimes.





Les demandeurs doivent recevoir l'approbation conditionnelle de l'ASFC et du CBP des É.-U. avant de pouvoir fixer leurs rendez-vous d'entrevue. Certains participants pourraient ne pas avoir besoin d'entrevue pour renouveler leur adhésion, laquelle pourrait être renouvelée automatiquement.





Le programme NEXUS compte actuellement plus de 1,7 million de participants.

Liens connexes

ASFC : NEXUS





Portail Trusted Traveller (administré par le CBP des États-Unis) (site en anglais seulement)

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Renseignements: Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou fixer une entrevue avec un représentant de l'ASFC, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945