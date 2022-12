Le nouveau bureau situé à Ogdensburg, dans l'État de New York, augmentera la capacité d'entrevues effectuées et aidera un plus grand nombre de personnes à s'inscrire aux programmes

OTTAWA, ON, le 21 déc. 2022 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Service des douanes et de la protection des frontières (SDPF) des États-Unis ont annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau centre d'inscription NEXUS/EXPRES (Expéditions rapides et sécuritaires) à Ogdensburg, dans l'État de New York.

Les demandeurs aux programmes NEXUS et EXPRES peuvent maintenant prendre rendez-vous pour passer leur entrevue au centre d'inscription d'Ogdensburg avant son ouverture le 3 janvier 2023. Les agents des services frontaliers de l'ASFC et les agents du SDPF travailleront ensemble dans ce centre pour mener les entrevues.

Les heures d'ouverture seront du lundi au vendredi de 8h à 16h.

Les demandeurs peuvent prendre rendez-vous sur le portail Trusted Traveler du SDPF.

Les membres actuels de NEXUS et d'EXPRES ont la possibilité de renouveler leur adhésion en ligne avant la date d'expiration pour conserver les avantages de leur adhésion jusqu'à cinq ans ou jusqu'à ce qu'ils puissent passer leur entrevue.

Les participants à NEXUS peuvent gagner du temps quand ils entrent au Canada et aux É.-U. en utilisant les voies NEXUS réservées aux passages terrestres, les bornes et les portes électroniques désignées dans les grands aéroports, et le traitement accéléré aux passages maritimes.

et aux É.-U. en utilisant les voies NEXUS réservées aux passages terrestres, les bornes et les portes électroniques désignées dans les grands aéroports, et le traitement accéléré aux passages maritimes. Les demandeurs doivent recevoir l'approbation conditionnelle de l'ASFC et du SDPF des É.-U. avant de pouvoir fixer leurs rendez-vous pour une entrevue. Certains participants pourraient ne pas avoir besoin d'entrevue pour renouveler leur adhésion, laquelle pourrait être renouvelée automatiquement.

Les voyageurs qui entrent aux É.-U. pour passer leur entrevue du programme NEXUS ou EXPRES doivent être entièrement vaccinés.

