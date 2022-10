OTTAWA, ON, le 6 oct. 2022 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est ravie d'accueillir les nombreux voyageurs qui traversent à nouveau la frontière.

L'Agence travaille auprès des partenaires de l'industrie pour améliorer l'expérience des voyageurs et gérer les volumes. On peut citer les programmes des transferts des vols internationaux aux vols intérieurs et des transferts entre les vols internationaux, qui réduisent considérablement les temps de correspondance, ainsi que les bornes d'inspection primaire et l'option de la fonction Déclaration de l'ASFC faite à l'avance.

Les voyageurs peuvent aussi se préparer à franchir la frontière. Voici des conseils pour ceux qui prévoient traverser la frontière en cette longue fin de semaine de l'Action de grâce et de Columbus Day aux États-Unis :

Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de l'ASFC

