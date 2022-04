OTTAWA, ON, le 22 avril 2022 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a accueilli au Canada plus d'un million de voyageurs la semaine dernière (du 11 au 17 avril). C'est la première fois que le nombre de voyages est aussi élevé depuis le début de la pandémie, il y a deux ans.

Ce printemps et cet été, les voyageurs reviennent à une frontière gérée de façon différente avec de nouvelles exigences, ce qui peut entraîner des retards pendant les périodes de pointe. L'ASFC s'efforce d'atténuer les longs délais d'attente à la frontière, mais les voyageurs peuvent aussi prendre des mesures pour faciliter le processus pour eux-mêmes et pour les autres voyageurs.

Les voyageurs peuvent contribuer à réduire les temps d'attente en arrivant toujours préparés avec leur passeport (ou une autre pièce d'identité acceptable), en soumettant tous les renseignements obligatoires dans ArriveCAN, y compris ceux sur la vaccination contre la COVID-19, dans les 72 heures précédant leur arrivée à la frontière.

Chaque année, l'ASFC déploie d'immenses efforts de planification et de préparation pour les diverses périodes de pointe. L'analyse des tendances prévues sert à planifier judicieusement les ressources et à assurer qu'elles correspondent aux besoins en matière de service. L'ASFC a également adopté des processus modernes pour améliorer l'expérience des voyageurs et gérer les volumes, comme les programmes des transferts des vols internationaux aux vols intérieurs et des transferts entre les vols internationaux, qui réduisent considérablement les temps de correspondance, ainsi que les bornes d'inspection primaire et l'application et le site Web ArriveCAN.

Comme les mesures de santé publique COVID-19 continuent d'évoluer, l'ASFC invite les voyageurs à se tenir au courant de toutes les exigences en consultant le site Web du gouvernement du Canada sur la COVID-19, les voyages et les frontières.

Quelques faits

Nombre de voyageurs dans les dernières années (semaine de longue fin de semaine de Pâques) dans tous les modes - terrestre, aérien, marin, train :

2019, du 15 au 21 avril: 1,875,542



2020, du 6 au 21 avril: 126,759



2021, du 29 mars au 4 avril: 214,055



2022, du 11 au 17 avril: 1,053,523





Vérifiez si vous pouvez entrer au Canada . Des mesures frontalières sont encore en place en réponse à la COVID-19. Répondez à quelques questions pour savoir si vous pouvez entrer au Canada .





. Des mesures frontalières sont encore en place en réponse à la COVID-19. Répondez à quelques questions pour savoir si vous pouvez entrer au . Soumettez vos renseignements dans ArriveCAN . Vous devez soumettre vos renseignements dans ArriveCAN avant d'arriver au Canada par le biais de l'application gratuite ou du site Web. Un reçu s'affichera et vous sera envoyé par courriel. Vous devez imprimer ou faire une capture d'écran de ce reçu et l'apporter avec vous. Les voyageurs qui n'ont pas de téléphone intelligent ou qui n'ont pas de données mobiles peuvent soumettre leurs renseignements dans ArriveCAN en se connectant en ligne au moyen d'un appareil informatique. Si les voyageurs ne sont pas en mesure de saisir eux-mêmes leurs informations, ils peuvent demander à un ami ou à un membre de leur famille de le faire pour eux. En date du 3 avril 2022, 99,65 % des voyageurs en mode aérien ont utilisé ArriveCAN et 94,21 % l'ont utilisé en mode terrestre.





. Évitez de franchir la frontière pendant les périodes de pointe, comme les soirs de fin de semaine. Envisagez de passer par le point d'entrée le moins fréquenté de la région. Soyez prêt à faire votre déclaration. Ayez votre reçu ArriveCAN, votre passeport ou vos documents de voyage et une preuve de vaccination pour toutes les personnes dans le véhicule, ainsi que les reçus des achats effectués à l'extérieur du Canada prêts à être présentés à l'agent des services frontaliers. Soyez prêt à déclarer tous les biens achetés ou reçus à l'extérieur du pays.

Liens connexes

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945