L'arrondissement de Verdun met en garde contre les dangers du fleuve en hiver : immersion en eau froide et déplacements sur la glace, des risques potentiellement mortels

VERDUN, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Verdun avertit la population : la baignade hivernale dans le fleuve Saint-Laurent est fortement déconseillée et représente un risque majeur pour la sécurité. Les eaux glacées du fleuve et les glaces fragiles peuvent entraîner des accidents graves et représentent un danger mortel.

Comme le fleuve relève de la juridiction fédérale, l'arrondissement ne peut en assurer la sécurité ni intervenir sur la glace. L'arrondissement rappelle également que la plage de Verdun est fermée pour la saison hivernale, sans surveillance, et que la baignade y est formellement interdite.

Les risques associés à l'immersion en eau froide

L'immersion dans une eau froide peut provoquer un choc thermique immédiat, suivi d'une paralysie musculaire qui rend la nage impossible, augmentant le risque de noyade avant même l'hypothermie. Quelques secondes suffisent pour perdre ses repères et ses forces, ce qui laisse très peu de temps pour réagir ou être secouru. L'arrondissement souligne que la baignade hivernale dans le fleuve Saint-Laurent doit être évitée en raison des dangers extrêmes qu'elle comporte.

Se déplacer sur la glace représente également un danger

En hiver, le fleuve gèle partiellement, mais la glace n'est jamais sécuritaire. Fragile, percée de trous invisibles et traversée par de forts courants, elle rend tout déplacement extrêmement dangereux. Marcher ou patiner sur le fleuve expose à des chutes et à des noyades, mettant la vie en péril. Même lorsqu'elle paraît épaisse, la glace est rarement sécuritaire dans la région de Montréal.

Pour la sécurité des citoyens et citoyennes, l'arrondissement de Verdun appelle à la prudence. En cas d'urgence, la population doit composer le 911. Pour signaler une infraction, il faut communiquer directement avec le poste de quartier 16 au 514 280-0116.

L'arrondissement encourage la population à profiter du fleuve autrement, en l'admirant depuis ses berges et en pratiquant des activités hivernales sécuritaires.

SOURCE Arrondissement de Verdun (Ville de Montréal)

