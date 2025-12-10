/R E P R I S E -- Avis aux médias - Grand Prix du livre de Montréal et Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2025 - Cérémonie de remise des prix littéraires de la Ville de Montréal/

MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - La responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Andréanne Moreau, convie les membres des médias à la cérémonie de remise du Grand Prix du livre de Montréal et du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal. Pour la première fois, ces deux distinctions sont décernées lors d'une même célébration afin de mettre en lumière la richesse et la diversité de la création littéraire montréalaise.

DATE : Le mercredi 10 décembre 2025





HORAIRE : 16 h 30 Accueil des médias







17 h Début de la cérémonie









Allocution d'Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif de la Ville









Dévoilement de l'œuvre lauréate du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2025









Dévoilement de l'œuvre lauréate du Grand Prix du livre de Montréal 2025







18 h Photographie officielle des personnes lauréates 2025, des finalistes, des membres du jury et entrevues individuelles





LIEU : Le lieu où se tiendra la cérémonie sera confirmé seulement aux journalistes accrédités et ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

Les médias accompagnés d'une caméra doivent installer leurs équipements dès 16 h 30, heure d'arrivée des personnes finalistes et invitées.

Les médias qui souhaitent réaliser des entrevues individuelles avec les personnes lauréates doivent transmettre une demande à cet effet au plus tard le 10 décembre à 13 h, à l'adresse suivante : [email protected] .

Afin de connaître la liste des finalistes et découvrir leur œuvre, nous vous invitons à consulter montreal.ca : Prix du livre jeunesse et Grand Prix du livre.

