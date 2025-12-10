Une ville qui célèbre la lecture - La Ville de Montréal couronne les œuvres lauréates des prix littéraires 2025

Grand Prix du livre de Montréal 2025

Le Grand Prix du livre de Montréal, qui récompense une œuvre marquante pour sa qualité et son originalité, est attribué cette année à Evelyne de la Chenelière pour Les traits difficiles, publié aux Éditions Les Herbes rouges.

Evelyne de la Chenelière, écrivaine et comédienne, est une figure incontournable de la dramaturgie contemporaine. Passant avec grâce du théâtre à la fiction, elle poursuit avec Les traits difficiles son exploration de l'impossible coïncidence entre l'expérience humaine et la parole. Son œuvre, reconnue pour sa sensibilité et son audace, occupe une place majeure dans le paysage littéraire québécois.

Dans Les traits difficiles, des fragments de vies s'entrelacent : à table, une enfant tente de ne pas mordre son verre de cristal; un homme rêve de prendre racine au milieu du trottoir; une femme se terre dans des maisons inhabitées pour échapper aux regards. Ces histoires se répondent, s'immiscent les unes dans les autres et se déploient en un souffle soutenu. Si les circonstances changent, le mouvement demeure, creusant notre quête d'existence, notre besoin d'amour et les discours intérieurs que nous échafaudons pour apaiser notre conscience. Ces fables amorales, peuplées de personnages à la fois déçus et désirants, lucides et aveuglés, nous tendent un miroir tranchant.

Le jury a salué la justesse et la puissance de l'écriture d'Evelyne de la Chenelière. Selon ses membres, chaque nouvelle « scrute la faille, l'impulsion contenue, le frémissement avant la chute », avec un regard d'une précision hypnotique. Ils ont qualifié l'œuvre de « magistrale, empreinte d'humanité et de grâce ».

La lauréate remporte une bourse de 15 000 $ offerte par la Ville de Montréal. Pour l'occasion, l'autrice a également reçu une reliure de son œuvre, réalisée par l'atelier de reliure Delphine Platten.

La Ville félicite également les quatre finalistes, qui remportent une bourse de 1 000 $ :

Awards , de Maxime Brillon (Les Herbes rouges);

, de Maxime Brillon (Les Herbes rouges); The Capital of Dreams , de Heather O'Neill (HarperCollins Canada);

, de Heather O'Neill (HarperCollins Canada); Soleil d'abandon , de Mathieu Rolland (Les Éditions du Boréal);

, de Mathieu Rolland (Les Éditions du Boréal); Un carré de poussière, d'Olivia Tapiero (Les Éditions de la rue Dorion).

Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2025

Le Prix du livre jeunesse, qui met en lumière des œuvres destinées aux 17 ans et moins, est décerné à Catherine Braun-Grenier pour Hugo, publié aux Éditions Fonfon.

Native de la Rive-Nord de Montréal, Catherine a étudié en illustration au Collège Dawson. Dans une autre vie, elle élevait de petits chiens en Toscane. Dans celle-ci, elle a travaillé comme peintre aux décors dans le domaine de l'animation avant de se diriger vers le tatouage et l'illustration. Elle a écrit et illustré Hugo, son premier livre jeunesse (Fonfon, 2024), et elle a illustré le petit roman Chloé et le secret de la sorcière (Fonfon, 2025).

Hugo raconte l'histoire touchante d'un petit carlin abandonné, triste et apeuré, qui se demande si quelqu'un voudra bien de lui. Heureusement, une famille bienveillante l'adopte, mais la route sera longue avant qu'Hugo apprenne à faire confiance à nouveau. Ce récit empreint de tendresse sensibilise les jeunes lectrices et lecteurs à la négligence animale et à l'importance de la bienveillance.

Le jury a souligné la sensibilité et la justesse de cet album, qui aborde avec réalisme et délicatesse un thème rare, mais essentiel : l'adoption d'un animal en refuge. Le jury a parlé d'un récit profondément touchant dont, la grande douceur des illustrations traduit avec justesse les émotions d'Hugo et portent « une charge émotive remarquable ».

La lauréate reçoit une bourse de 5 000 $ remise par la Ville de Montréal.

En reconnaissance de la qualité de leur œuvre et de leur contribution à la littérature jeunesse, des bourses de 500 $ (divisées de manière équitable dans le cas d'un duo) ont également été remises par Les Amis de la Bibliothèque de Montréal aux finalistes :

L'homme aux araignées , de Jocelyn Boisvert (La courte échelle);

, de Jocelyn Boisvert (La courte échelle); Bonjour, mon cœur , de Fanny Britt (Le Cheval d'août);

, de Fanny Britt (Le Cheval d'août); Déménager au ciel , de Mélodie Bujold-Henri et Jean-Guy Forget (La courte échelle);

, de Mélodie Bujold-Henri et Jean-Guy Forget (La courte échelle); Un cadeau de Noël en novembre, de Stéphane Laporte (texte) et Jacques Goldstyn (illustrations) (Les Éditions De la Bagnole).

La Ville remercie les membres du jury du Grand Prix du livre de Montréal 2025, composé de Oana Avasilichioaei, poète, Jeannot Clair, traducteur, Jan J. Dominique, autrice, Josianne Létourneau, libraire et Akos Verboczy, auteur, sous la présidence de l'écrivain Stanley Péan. Elle remercie également les membres du jury du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2025, formé de cinq bibliothécaires jeunesse de la Ville de Montréal : Émilie Chastel (bibliothèque Père-Ambroise), Isabelle Jameson (bibliothèque Le Prévost), Julie Sélesse-Desjardins (bibliothèque Robert-Bourassa) Marie Simard (bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent) et Stéphanie Simard (bibliothèque de Parc-Extension).

« Montréal est fière de soutenir le milieu du livre et de célébrer la richesse de la création littéraire. Cette remise conjointe des deux grands prix marque une étape importante, un geste qui reflète notre volonté de rassembler et de mettre en lumière ces talents qui contribuent à faire de Montréal une ville de culture et de lecture », s'est réjouie la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« Ces prix illustrent l'engagement de la Ville à promouvoir la littérature sous toutes ses formes, comme outil d'émancipation et de dialogue. Qu'il s'agisse de sensibiliser les jeunes à la lecture ou de mettre en lumière des voix audacieuses, nous travaillons à faire de Montréal une ville où la culture est partout et accessible pour tout le monde. Toutes nos félicitations aux personnes lauréates ainsi qu'à tous les finalistes, dont le travail remarquable témoigne de la vitalité et de la diversité de notre littérature », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif, Andréanne Moreau.

Tous les livres finalistes et lauréats sont disponibles dans les Bibliothèques de Montréal.

