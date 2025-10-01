Inauguration de la Place Balconville : Verdun rend hommage à David Fennario

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Le 1er octobre, l'arrondissement de Verdun a inauguré la place Balconville, en présence de la mairesse Marie-Andrée Mauger, de membres du conseil d'arrondissement, de membres de la famille, d'ami(e)s ainsi que d'anciens collaborateurs et collaboratrices de David Fennario. Situé à l'angle du boulevard LaSalle et des rues Argyle et Wellington, cet espace public rend hommage au dramaturge verdunois, décédé en 2023, et à sa pièce emblématique Balconville (1979).

« C'est un hommage posthume pleinement mérité à la mémoire de David Fennario. Ce lieu célèbre une œuvre phare du théâtre québécois et l'engagement d'un artiste qui a su donner voix aux réalités populaires de Verdun, où chaque voix compte, où chaque balcon est une scène et où chaque quartier est porteur d'histoires », a mentionné la mairesse Marie-Andrée Mauger.

David Fennario, né à Verdun, a marqué le paysage théâtral canadien avec des pièces telles que On the job (1976), Nothing to Lose (1976), Joe Beef (1984), The Murder of Susan Parr (1986), et The Death of René Lévesque (1990).

La pièce Balconville est sans doute son œuvre la plus emblématique : la première pièce bilingue de l'histoire du théâtre canadien, saluée pour sa représentation authentique de la classe ouvrière montréalaise et récompensée par le Floyd S. Chalmers Canadian Play Award.

Dans Balconville, les personnages discutent, se chamaillent et rêvent sur leurs balcons, symboles de leur espace vital et de leur regard sur le monde. La pièce explore les tensions sociales, linguistiques et économiques dans une atmosphère à la fois réaliste et engagée. Elle rappelle aussi la présence anglophone dans les quartiers ouvriers de Verdun et de Montréal.

La place Balconville a été aménagée pour évoquer l'univers de la pièce : deux chaises rouges Adirondack remplacent les bancs de parc traditionnels, comme si l'on s'installait sur un balcon. Le mobilier rectangulaire rappelle les appartements typiques du quartier, et l'espace invite à la rencontre entre voisins, à la discussion et à la contemplation, tout comme les balcons de Balconville.

Ce lieu est situé devant l'immeuble qui abritait le Black Rock Group, collectif théâtral communautaire fondé par David Fennario, et à proximité d'immeubles aux balcons caractéristiques. La place Balconville devient ainsi un espace de mémoire et de dialogue, fidèle à l'esprit du théâtre engagé de David Fennario, et à l'histoire de Verdun.

SOURCE Arrondissement de Verdun (Ville de Montréal)

