INVITATION AUX MÉDIAS - Inauguration de la Place Balconville à Verdun

MONTRÉAL, le 30 sept. 2025 /CNW/ - La mairesse de l'arrondissement de Verdun, Marie-Andrée Mauger et les membres du conseil d'arrondissement invitent les médias à l'inauguration de la Place Balconville en hommage à David Fennario, dramaturge engagé et voix incontournable de Verdun, décédé en septembre 2023.

Date et heure : Le mercredi 1er octobre 2025 à 17 h

Lieu : Terrain entre les rues Woodland, Wellington, Argyle et boul. LaSalle

David William Fennario (né David Wiper) est natif de Verdun et y a habité durant plusieurs années. Il est notamment connu pour Balconville (1979), première pièce de théâtre bilingue de l'histoire du théâtre canadien pour laquelle il a remporté le Floyd S. Chalmers Canadian Play Award.

