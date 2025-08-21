Verdun en bleu avec Marie-Pierre Arthur : Verdun invite la population à un grand concert en plein air, le 22 août

MONTRÉAL, le 21 août 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Verdun est fier d'annoncer le spectacle Verdun en bleu avec Marie-Pierre Arthur, qui se tiendra le vendredi 22 août prochain au parc de l'Honorable-George-O'Reilly. Ce concert gratuit en plein air est présenté dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de Verdun et des Concerts Campbell.

Connue pour sa présence scénique captivante et son univers musical unique, Marie-Pierre Arthur présentera les pièces de son " Album bleu ", qui a déjà conquis la critique et le public. Les spectateurs auront l'occasion de vivre une expérience musicale mémorable, alliant rock introspectif et balades douces.

La soirée débutera dès 18 h 30 avec la prestation du Burning BRASs Band, qui assurera la première partie du spectacle avec sa musique entraînante et colorée. Marie-Pierre Arthur montera sur scène à 19 h 30.

Ce concert est une occasion unique pour les familles et les mélomanes de notre communauté de se réunir et de partager un moment de culture mémorable, tout en profitant de l'un de nos magnifiques parcs.

Ce concert est rendu possible grâce au soutien de la Succession Charles S. Campbell, administrée par RBC Trust Royal.

Détails de l'événement :

Quoi : Verdun en bleu avec Marie-Pierre Arthur

Verdun en bleu avec Quand : Vendredi 22 août 2025

Vendredi 22 août 2025 Heure : Début de la première partie (Burning BRASs Band) à 18 h 30. Spectacle de Marie-Pierre Arthur à 19 h 30.

Début de la première partie (Burning BRASs Band) à 18 h 30. Spectacle de à 19 h 30. Où : Parc de l'Honorable-George-O'Reilly (6300, boulevard LaSalle , Verdun )

Parc de l'Honorable-George-O'Reilly (6300, boulevard , ) Coût : Gratuit

Il est fortement recommandé d'utiliser le transport en commun ou le transport actif. Le parc se trouve près d'une station BIXI. Des supports à vélo sont ajoutés sur le site.

À propos des Concerts Campbell : Les Concerts Campbell animent les parcs de Montréal chaque été depuis 1924, offrant des spectacles de qualité et accessibles à tous les arrondissements grâce à la succession de Charles S. Campbell.

Événement Facebook

SOURCE Arrondissement de Verdun (Ville de Montréal)

Renseignements : Jude Bergeron, chargé de communication, [email protected], 438 833-2016