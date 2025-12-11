Avis aux médias - Montréal fait le point sur les opérations de déneigement

Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

11 déc, 2025, 12:01 ET

MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Le responsable de la propreté et des services à la population au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luis Miranda, invite les membres des médias à une mêlée de presse pour faire le point sur les opérations de déneigement.

Date :             

Le jeudi 11 décembre 2025


Heure :           

13 h


Lieu :               

7171, rue Bombardier               

Montréal (Québec) H1J 2E9

Gilet de sécurité obligatoire, veuillez apporter votre équipement

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Justine Lesage, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263-999-7617; Source : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]

Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

