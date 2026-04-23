L'arrondissement de Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame‑de‑Grâce revoit la portée de son projet de parcomètres sur Sherbrooke Ouest

MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame‑de‑Grâce (CDN-NDG) annonce des ajustements importants à son projet de déploiement de parcomètres sur la rue Sherbrooke Ouest, à la suite des commentaires reçus de la population et des commerçants, et du dépôt récent d'une pétition citoyenne.

Depuis l'annonce initiale du projet en mars dernier, l'arrondissement a pris le temps d'analyser les préoccupations exprimées par les résidentes et résidents, les commerçantes et commerçants ainsi que les personnes fréquentant le secteur. Cette démarche citoyenne que nous saluons a mené à une amélioration de la portée du déploiement avec l'objectif de trouver un meilleur équilibre entre la gestion du stationnement, la vitalité commerciale et la qualité de vie dans les milieux résidentiels.

Un projet revu à la baisse et mieux ciblé

Concrètement, l'arrondissement confirme :

le retrait des parcomètres initialement planifiés sur les rues transversales à l'ouest du boulevard Décarie ;

le retrait des parcomètres prévus sur la rue Sherbrooke Ouest, entre le boulevard Grand et l'avenue Beaconsfield.

Ces ajustements permettront de réduire de près de moitié le nombre total de parcomètres déployés, qui sera limité à environ 250 places. La révision du projet vise ainsi à concentrer la tarification du stationnement là où elle est la plus pertinente, tout en limitant les impacts sur les rues résidentielles et leur environnement immédiat.

Une démarche d'écoute et d'amélioration continue

« La mobilisation citoyenne des dernières semaines a été entendue. Comme personne élue, il est de notre responsabilité d'ajuster nos projets et d'agir lorsque les préoccupations exprimées sont claires. Les changements annoncés aujourd'hui reflètent cette volonté d'écoute et de dialogue », souligne le maire suppléant de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, M. Sonny Moroz.

L'arrondissement réitère que l'objectif du projet demeure :

d'améliorer la disponibilité du stationnement sur rue sur une artère commerciale majeure ;

de favoriser une meilleure rotation des véhicules ;

de soutenir la vitalité économique de la rue Sherbrooke Ouest, tout en respectant les réalités des quartiers avoisinants.

Rappelons que l'arrondissement consacrera une partie des revenus générés par les nouveaux parcomètres au financement de projets d'embellissement, de propreté et de sécurité de la rue Sherbrooke Ouest. Ces initiatives seront réalisées en collaboration avec l'Association des gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce (BIZ NDG), dans l'objectif de renforcer l'attractivité et la vitalité économique du secteur.

Prochaines étapes

Au cours des prochaines semaines, l'arrondissement poursuivra son travail avec l'Agence de la mobilité durable afin de finaliser les modalités d'implantation du projet. La durée estimée pour l'installation des parcomètres et des bornes de paiement est d'environ un mois. L'installation se fera de l'est vers l'ouest et devrait débuter autour du 15 mai.

Ainsi, les parcomètres situés à l'est du boulevard Décarie pourraient être mis en service dès la semaine du 1er juin, tandis que ceux à l'ouest de Décarie le seraient à partir de la mi-juin. Une période de grâce d'une à deux semaines est également prévue après la mise en service des parcomètres, pendant laquelle aucune surveillance ou émission de constats ne sera effectuée, afin de permettre aux usagers de s'adapter au nouveau dispositif.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements : Guillaume Pelletier, Soutien aux élu(e)s, Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, 438 821-2278