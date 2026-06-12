/R E P R I S E --Avis aux médias - L'administration Martinez Ferrada annonce les prochaines étapes pour une mobilité mieux planifiée, plus sécuritaire et inclusive/

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et l'élu responsable de la mobilité et des infrastructures, Alan DeSousa, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse en lien avec la mobilité.

Date : Le 12 juin 2026



Heure : 11 h 30

Le lieu de l'événement sera communiqué aux médias accrédités ayant confirmé leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]