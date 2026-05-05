Plus de 25 M$ d'investissements en infrastructure sportive pour les familles de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - L'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce annonce le lancement de plusieurs chantiers visant à bonifier les infrastructures sportives et de plein air, au bénéfice direct des familles du secteur.

Dans les prochains jours, les travaux d'agrandissement et de rénovation du centre sportif Trenholme démarreront. Ce projet d'envergure permettra d'offrir des installations modernisées et mieux adaptées aux besoins des citoyennes et citoyens de tous âges. L'aménagement d'un ascenseur permettra de faciliter la circulation des familles avec des poussettes, mais aussi des personnes à mobilité réduite.

Le parc Loyola fera lui aussi l'objet de plusieurs interventions majeures au cours de l'année 2026. L'agrandissement du chalet, déjà en cours, contribuera à améliorer l'accueil et les services offerts aux usagères et usagers. De plus, des travaux de réfection des sentiers du parc sont prévus plus tard cet été. Finalement, la construction d'une cage de frappeurs est planifiée pour l'automne 2026.

Par ailleurs, les travaux d'agrandissement du chalet du parc Jean-Brillant de même que la réfection de la pataugeoire débutée l'an dernier seront complétés au cours des prochaines semaines.

Ces investissements de plus de 25 millions de dollars s'inscrivent dans une volonté claire de créer des milieux de vie de qualité, accessibles et sécuritaires pour les familles, ainsi que d'un désir de favoriser l'activité physique pour tous.

« Ces projets témoignent de notre engagement à investir concrètement dans la qualité de vie des familles de notre arrondissement. En modernisant nos infrastructures sportives et nos espaces verts, nous venons améliorer l'expérience dans des environnements propices à la santé, aux rencontres et à l'épanouissement de notre communauté », souligne la mairesse de l'arrondissement, Stephanie Valenzuela.

Rappelons que 50 millions de dollars ont été réservés dans le Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2026-2035 de la Ville pour la construction d'un centre sportif dans Côte-des-Neiges.

L'Arrondissement poursuit ses efforts afin de répondre aux besoins grandissants de sa population et de soutenir des milieux de vie inclusifs et actifs.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements : Guillaume Pelletier, Soutien aux élu(e)s, Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, 438 821-2278