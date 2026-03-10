L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce déploiera des nouveaux parcomètres sur la rue Sherbrooke Ouest dès le printemps 2026

MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) annonce la mise en place de nouveaux parcomètres sur la rue Sherbrooke Ouest afin d'améliorer la disponibilité du stationnement, de soutenir la vitalité commerciale et de favoriser une meilleure rotation des véhicules sur cet axe névralgique.

Cette initiative est réalisée en collaboration avec l'Agence de la mobilité durable (Agence), responsable de l'installation, de l'exploitation et du marquage au sol des nouvelles zones tarifées.

Un déploiement ciblé

Le projet couvrira le tronçon de la rue Sherbrooke Ouest situé entre le boulevard Grand et l'avenue de Hampton, ainsi que de l'avenue Wilson jusqu'à la limite est de l'arrondissement, représentant environ 200 espaces de stationnement. Afin d'assurer la cohérence du réseau tarifé et de limiter l'évasion vers les zones résidentielles qui offrent des places gratuites, l'arrondissement ajoutera également 247 autres parcomètres sur les amorces des rues transversales du secteur identifié.

Le projet vise, entre autres, à améliorer la disponibilité des espaces de stationnement pour la clientèle, le voisinage et les personnes qui visitent le secteur. Cette initiative contribuera à soutenir les commerces locaux en favorisant une rotation adéquate des véhicules et réduira, par le fait même, la congestion automobile liée aux temps de recherche d'un stationnement.

Cette décision s'appuie sur l'analyse des données d'occupation des espaces ainsi que des informations obtenues par l'Agence sur la provenance des automobilistes qui se stationnent dans le secteur. Les données démontrent notamment que, contrairement à la gratuité, la tarification du stationnement favorise l'augmentation de la rotation, rendant les places disponibles pour un plus grand nombre d'automobilistes qui visitent le secteur.

« L'ajout de parcomètres sur la rue Sherbrooke Ouest est une décision responsable et réfléchie qui permettra une meilleure gestion des places de stationnement sur rue. De plus, les nouveaux revenus nous permettront d'investir afin de dynamiser encore plus cette artère. On va s'assurer d'accompagner les commerçants du secteur et allons suivre le taux d'utilisation des stationnements. Nous n'hésiterons pas à apporter des correctifs ou modifications si nécessaire », mentionne Sonny Moroz, maire suppléant de l'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Les nouveaux parcomètres seront installés avant le début de la saison estivale. Ceux-ci appliqueront un tarif conforme aux barèmes municipaux en vigueur. Les paiements pourront être faits directement à l'horodateur ou via l'application mobile de l'Agence. Les parcomètres afficheront également les périodes d'interdiction liées à la voie réservée pour les autobus, afin de limiter les infractions et d'améliorer la fluidité sur l'artère.

L'arrondissement procédera parallèlement à la révision des espaces réservés (livraisons, mobilité réduite, taxis), des dégagements de sécurité (5 mètres aux intersections) ainsi qu'au retrait de la signalisation de stationnement maximum 60 minutes existante lorsque nécessaire.

Engagement envers la population et les commerçants

Dans la continuité de son engagement à soutenir ses artères commerciales, l'arrondissement consacrera une partie des revenus générés par les nouveaux parcomètres au financement de projets collectifs visant à dynamiser la rue Sherbrooke Ouest. Ces initiatives seront réalisées en collaboration avec l'Association des gens d'affaires de Notre‑Dame‑de‑Grâce (BIZ NDG), afin de renforcer l'attractivité et la vitalité économique du secteur.

