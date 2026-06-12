/R E P R I S E -- La Ville de Montréal accorde un soutien financier de 211 525 $ à neuf organismes pour des projets d'animation territoriale lors de la Coupe du monde FIFA 2026/

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Dans le cadre de la Coupe du monde de soccer FIFA 2026, la Ville de Montréal annonce l'octroi d'un soutien financier totalisant 211 525 $ à neuf organismes pour des initiatives d'animation territoriales afin de permettre aux Montréalaises et aux Montréalais de vivre l'excitation des matchs dans leur quartier. Les activités se déploieront durant le tournoi de soccer dans huit arrondissements situés en périphérie du centre-ville.

« Nous voulons contribuer à la mise en valeur et au rayonnement des quartiers montréalais durant la Coupe du monde. Les projets sélectionnés permettront l'appropriation citoyenne de l'espace public, de maximiser les retombées locales de la Coupe du monde, de stimuler la vitalité économique locale et l'achalandage commercial. J'invite les Montréalaises et les Montréalais à participer en grand nombre aux divers événements prévus », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« Ces initiatives représentent la diversité montréalaise et vont permettre d'animer les quartiers excentrés durant l'été dans une ambiance inspirée de la Coupe du monde de soccer. Les gens pourront ainsi bénéficier d'événements et de lieux rassembleurs, festifs et sécuritaires, notamment pour les familles », a mentionné Christine Black, vice-présidente du comité exécutif responsable de la famille, des personnes aînées, de la jeunesse, du sport et du loisir.

La réalisation de ces projets est rendue possible grâce à la collaboration de Bell Média, qui offre généreusement les droits de diffusions aux organismes sélectionnés. Cette collaboration a pour but de faire vibrer Montréal au rythme des matchs, d'animer les quartiers tout en rassemblant les amatrices et amateurs de soccer.

Au total, 60 demandes ont été reçues et 9 projets ont été sélectionnés. Ce partenariat entre la Ville, Bell Média et les organismes vise l'atteinte des objectifs suivants :

animer les quartiers excentrés durant la période estivale avec la saveur Coupe du monde;

créer des espaces rassembleurs, festifs, inclusifs et sécuritaires;

mobiliser les acteurs du milieu (commerçantes et commerçants, organismes, partenaires culturels ou sportifs).

Projets retenus

Les projets retenus se déploieront durant la période de la Coupe du monde FIFA 2026, et ce, dans huit arrondissements de la Ville. Les initiatives soutenues sont les suivantes :

Organisme : Vision Diversité

Projet : Faire rayonner les talents supplémentaires

Faire rayonner les talents supplémentaires Arrondissement : Outremont

L'initiative consiste à organiser une diffusion gratuite d'un match de la Coupe du monde (Canada-Suisse) à Outremont, enrichie d'animations musicales, d'activités familiales et d'une offre alimentaire, afin de créer un événement rassembleur et inclusif.

Organisme : Fondation LatinArte

Projet : Avant le coup de sifflet

Avant le coup de sifflet Arrondissement : Rosemont-La Petite-Patrie

Le projet consiste à proposer des diffusions publiques de matchs de la Coupe du monde dans un cadre festif, inclusif et sécuritaire, enrichies par une expérience interculturelle (animations, musique, partenariats communautaires) et des aménagements conviviaux.

Organisme : Les projets VRIX

Projet : VRIX VIVA 2026

VRIX VIVA 2026 Arrondissement : Montréal-Nord

Le projet consiste à déployer des micro-activations culturelles mobiles autour de la Coupe du monde à l'aide d'un van électrique, afin d'animer les espaces publics et les zones commerciales avec des activités interactives (studio de commentateurs, gaming FIFA, quiz culturels et DJ sets).

Organisme : La Lutinerie

Projet : Guinguette du Sud-Ouest - édition FIFA 2026

Guinguette du Sud-Ouest - édition FIFA 2026 Arrondissement : Le Sud-Ouest

Le projet vise à créer un grand site de diffusion citoyen extérieur de la Coupe du monde au parc de l'Ancienne-Cour-de-Triage, avec la présentation gratuite d'une dizaine de matchs sur écrans géants, accompagnée d'animations festives (DJ, performances, ambiance avant et après-match).

Organisme : Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants CANA

Projet : Le monde à Cartierville

Le monde à Cartierville Arrondissement : Ahuntsic-Cartierville

Le projet consiste à organiser un événement festif et rassembleur lors de la finale de la Coupe du monde au parc Ahuntsic, combinant diffusion du match sur écran géant, animation culturelle et mobilisation citoyenne.

Organisme : Bureau Associatif pour la Diversité et la Réinsertion

Projet : Quartier en action - Le mondial local

Quartier en action - Le mondial local Arrondissement : Saint-Léonard

Le projet vise à profiter de la dynamique de la Coupe du monde FIFA 2026 pour transformer les espaces publics de Saint-Léonard en lieux festifs, inclusifs et sécuritaires, favorisant à la fois la participation citoyenne et les retombées économiques locales.

Organisme : Initiative 1, 2, 3 GO ! Rivière-des-Prairies

Projet : La Coupe est près de moi !

La Coupe est près de moi ! Arrondissement : Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Le projet vise à organiser des projections publiques de matchs de la Coupe du monde sur écrans géants dans des espaces extérieurs sans alcool, accessibles aux familles et sécuritaires, afin de créer des lieux de rassemblement inclusifs à Rivière-des-Prairies.

Organisme : Regroupement jeunesse en action

Projet : Montréal-Nord Ensemble - FIFA 2026

Montréal-Nord Ensemble - FIFA 2026 Arrondissement : Montréal-Nord

L'initiative vise à créer un mouvement rassembleur dans Montréal-Nord en organisant des activités d'animation territoriale sur plusieurs sites avec diffusion de matchs sur écrans géants, animations familiales et prestations artistiques.

Organisme : La Maison d'Haïti

Projet : Haïti 2026 - Rassemblements interculturels et intergénérationnels dans le quartier Saint-Michel

: Haïti 2026 - Rassemblements interculturels et intergénérationnels dans le quartier Saint-Michel Arrondissement : Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Le projet consiste à organiser trois événements de diffusion des matchs de la Coupe du monde afin de rassembler les citoyennes et citoyens du quartier Saint-Michel dans une ambiance festive, inclusive et intergénérationnelle. Le projet vise à mobiliser les familles, les jeunes, les personnes aînées et les personnes nouvellement arrivées autour du soccer, tout en célébrant la participation historique de Haïti.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, [email protected]