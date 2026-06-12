L'administration Martinez Ferrada présente les prochaines étapes pour une mobilité plus sécuritaire, inclusive et mieux planifiée

MONTRÉAL, le 12 juin 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada a présenté aujourd'hui ses prochaines actions en matière de mobilité à Montréal. Le plan inclut des ajustements à des projets majeurs, la révision de son Plan vélo et l'élargissement du comité Vision Zéro afin d'améliorer la sécurité des déplacements, mieux planifier les projets de mobilité et renforcer la coordination des interventions sur le territoire.

Corridor de mobilité durable Henri‑Bourassa

L'Administration confirme la poursuite des travaux du corridor de mobilité durable Henri-Bourassa, dont les quatre lots permettront la mise en service d'un tronçon continu de 7 km d'ici la fin de l'année. Le projet étant déjà largement avancé et les contrats ayant été octroyés, l'Administration a choisi de terminer les travaux tout en apportant plusieurs ajustements afin d'améliorer la fluidité, l'accessibilité et la sécurité du corridor.

Plusieurs mesures ont déjà été mises en place ou le seront au cours des prochains mois :

l'ajout de panneaux indiquant les endroits où les demi-tours sont autorisés;

la modification de la voie réservée entre Chambord et Millen pour permettre le stationnement la fin de semaine, notamment pour soutenir les activités locales;

l'ajustement de la programmation des feux de circulation afin d'améliorer la fluidité;

des ajustements à la réglementation de stationnement.

Un suivi continu sera réalisé afin d'évaluer les impacts du projet et d'apporter davantage d'ajustements si nécessaires.

Projet Berri

L'Administration annonce un réajustement du projet Berri. Les travaux souterrains actuellement réalisés par la STM se poursuivront comme prévu. Une fois ces interventions terminées, des aménagements temporaires seront mis en place dans le but d'assurer des déplacements sécuritaires et de limiter les impacts dans le secteur.

Parallèlement, l'Administration entreprendra la planification d'un nouveau projet à la hauteur du rôle stratégique que joue la rue Berri entre le Quartier latin, le Village et le Vieux-Montréal, qui agit également à titre de portail vers Le Plateau-Mont-Royal en mobilité durable. L'objectif est de développer un aménagement qui répond davantage aux ambitions de revitalisation, d'animation et d'attractivité de ce secteur névralgique du centre-ville, tout en tenant compte des besoins des personnes piétonnes, cyclistes, usagères du transport collectif, ainsi que des commerces et des résidentes et résidents.

Certaines intersections seront mises à l'étude pour en améliorer la sécurité, notamment dans le secteur Ontario/Berri. L'intersection de la Commune/Berri sera également revue en collaboration avec la Société du Vieux-Port. Le segment Berri sur Le Plateau-Mont-Royal pourra aussi être amélioré.

Avenue du Parc

Un important chantier de réflexion s'amorce sur l'avenir de l'avenue du Parc, alors que 13 personnes y ont perdu la vie au cours des 13 dernières années. La démarche annoncée vise à améliorer la sécurité de toutes les usagères et tous les usagers, à maintenir la fluidité des déplacements des citoyennes et citoyens et des biens, tout en favorisant la vitalité économique du secteur.

Les premiers travaux porteront sur les tronçons où des interventions peuvent être réalisées rapidement entre la rue Jean-Talon et l'avenue des Pins.

Cette réflexion sera menée en cohérence avec les autres projets structurants du secteur, notamment ceux de Camillien-Houde et de l'avenue des Pins, prenant acte de l'importance du lien avec le parc du Mont-Royal et de la complexité du corridor de contournement nord-sud de ce dernier.

Une révision du Plan vélo appuyée par une consultation publique

L'administration Martinez Ferrada lance officiellement la révision du Plan vélo montréalais afin de s'assurer que le réseau soit en adéquation avec la grande diversité des quartiers sur l'île de Montréal. Cette démarche sera accompagnée d'une consultation publique qui permettra de recueillir les commentaires des citoyennes et citoyens, des partenaires et des acteurs du milieu.

La consultation s'amorcera dès la semaine du 15 juin sur la plateforme Réalisons Montréal, et mènera à la présentation du nouveau Plan vélo, en 2027.

Un élargissement du comité Vision Zéro pour inclure davantage d'expertise

L'Administration annonce l'expansion du comité d'experts Vision Zéro dédié à la planification d'une mobilité plus sécuritaire et inclusive. Ce comité bonifié réunira autour d'une même table un éventail plus large de partenaires et d'expertises. Il regroupera notamment des représentantes et représentants de la mobilité active, des services d'urgence, du Service de police de la Ville de Montréal, du milieu économique, des commerçantes et des commerçants et mettra à contribution l'expertise de chercheuses et chercheurs universitaires de Montréal.

Le comité a pour mandat d'apporter un regard complémentaire sur les projets de l'administration municipale afin d'améliorer la planification, la coordination et la prise de décision. L'Administration confirme aussi la contribution de 50 000 $ aux travaux de la chaire de recherche sur la mobilité, présidée par Catherine Morency.

Citations

« Les Montréalaises et les Montréalais veulent des rues plus sécuritaires. Ils veulent pouvoir marcher, pédaler, prendre le transport collectif ou conduire en toute confiance. Ils veulent aussi des projets mieux planifiés et mieux expliqués. Notre responsabilité est d'écouter, de consulter et de prendre les décisions qui permettront à Montréal de mieux fonctionner pour tout le monde en respectant la grande diversité des besoins et des contextes sur l'île de Montréal. La mobilité ne doit pas opposer les gens. Elle doit les rassembler. C'est l'approche que nous mettons de l'avant aujourd'hui », a déclaré Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

« La mobilité touche tout le monde. Pour prendre les bonnes décisions, il faut écouter les citoyennes et citoyens, s'appuyer sur les données et réunir autour de la même table les expertises qui vivent ces enjeux au quotidien. C'est exactement l'objectif de la révision du Plan vélo et du comité d'experts Vision Zéro que nous bonifions aujourd'hui », a ajouté Alan DeSousa, responsable de la mobilité et des infrastructures au comité exécutif de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]