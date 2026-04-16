LES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE SE TIENDRONT DÉSORMAIS À 18 H 30

MONTRÉAL, le 16 avril 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce souhaite informer la population que les séances ordinaires du conseil d'arrondissement débuteront dorénavant à 18 h 30 plutôt qu'à 19 h. Ce changement est permanent et a pour but de permettre à un plus grand nombre de citoyennes et de citoyens d'assister aux délibérations et de prendre part à la vie démocratique locale.

Période de questions : une pratique désormais officialisée

L'arrondissement profite également de cette annonce pour formaliser une pratique déjà en place lors de la période de questions, afin d'en assurer la transparence et l'équité. L'ordre de priorité pour poser une question sera désormais le suivant :

Les familles avec de jeunes enfants et les personnes utilisant un service de transport adapté; Les personnes ayant une question portant directement sur un point inscrit à l'ordre du jour; Le public général, selon l'ordre de participation habituel.

Cette priorisation vise à tenir compte des réalités particulières de certains groupes et à favoriser un déroulement efficace et respectueux des séances.

Participation aux séances du conseil d'arrondissement

L'arrondissement invite chaleureusement la population de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce à assister aux prochaines séances du conseil d'arrondissement et à continuer à s'impliquer activement dans les décisions qui façonnent leur milieu de vie.

Pour plus d'information sur les conseils d'arrondissement, les dates des séances et les modalités de participation, la population est invitée à consulter les canaux de communication officiels de l'arrondissement.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Pour tout renseignement additionnel : Étienne Brunet, Chef de division, Communications et relation avec les citoyens, 438-864-6549