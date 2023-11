En route vers 2025 : modernisation de la consigne

MONTRÉAL, le 13 nov. 2023 /CNW/ - L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction conclut une entente majeure avec le fournisseur TOMRA en vue d'acquérir des équipements de récupération des contenants de boisson consignés. Les équipements faisant l'objet de l'entente combleront une part importante des besoins prévus dans quelque 400 lieux de retour Consignaction, dont le déploiement débutera dans les prochains mois. L'arrivée de ces équipements de pointe marquera un changement dans les modes de récupération au Québec. Alors que la première phase de la modernisation a été lancée le 1er novembre dernier, la conclusion de cette entente constitue l'une des nombreuses étapes menant au déploiement de la deuxième phase.

Logo de TOMRA Canada (Groupe CNW/Consignaction)

« Consignaction se réjouit de ce partenariat avec TOMRA Canada, un équipementier de confiance présent au Québec depuis 40 ans. Les solutions proposées, innovantes, performantes et fiables, contribueront à établir un réseau de lieux de retour robuste et à rehausser l'expérience client pour le retour de contenants de boisson consignés, a affirmé Normand Bisson, président de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons. Faciliter le retour des contenants de boisson consignés et améliorer l'expérience client sont des éléments importants afin de favoriser l'atteinte de notre objectif ambitieux d'un taux de récupération de 90 % d'ici 10 ans », a-t-il ajouté.

« Il est inspirant de constater que le Québec fait d'énormes progrès dans la modernisation de son programme de consigne des contenants de boissons, promettant de devenir l'un des systèmes les plus efficaces au monde. TOMRA est enthousiaste à l'idée d'être un fournisseur majeur de technologie de collecte automatisée pour cette expansion », mentionne Alain Nault, Vice-président sénior, Directeur général de TOMRA Canada.

Un réseau de lieux de retour hybride

L'élargissement de la consigne aux bouteilles de vin, aux bouteilles d'eau et aux cartons multicouches fera doubler le nombre de contenants de boissons assujettis à la consigne, qui atteindra à terme 5 milliards d'unités. Cet élargissement rend nécessaire l'ouverture des lieux de retour Consignaction, de nouveaux espaces qui auront pignon sur rue dans toutes les régions du Québec. L'expérience client y sera facilitée grâce à des équipements de récupération à la fine pointe, des points de service rapide, une application de remboursement électronique et une assistance sur place. Les récupératrices automatisées chez les détaillants devront également être remplacées d'ici le 1er mars 2025 pour permettre la gestion efficace des nouveaux types de contenants de boisson qui seront visés par la consigne.

Un déploiement en deux phases

En raison de l'augmentation importante du volume de contenants de boisson consignés, la modernisation de la consigne se déploie en deux phases. La première, amorcée le 1er novembre dernier, élargit la consigne aux contenants de boisson en aluminium de 100 ml à 2 l. La deuxième phase vise les contenants de boisson en plastique et en verre, de 100 ml à 2 l, qui ne sont pas encore consignés, par exemple les bouteilles d'eau et les bouteilles de vin, ainsi que les contenants en carton multicouche, comme les cartons de jus et de lait.

Consignaction et l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca

À propos de TOMRA Canada

TOMRA Canada fait partie du groupe TOMRA, qui fournit des systèmes de récupération automatisés pour le recyclage en boucle propre, afin de transformer les habitudes de la société et de maintenir les ressources précieuses dans une boucle continue d'utilisation et de réutilisation. Les solutions de l'entreprise collectent les contenants de boissons de tous types dont l'aluminium, le plastique, le verre et le carton pour les réutiliser continuellement et les recycler en nouveaux contenants. Avec environ 82 000 installations sur plus de 60 marchés, les technologies TOMRA récupèrent plus de 45 milliards de bouteilles et de canettes usagées chaque année. Cela réduit la dépendance à l'égard des matières premières et permet de réduire le nombre de contenants qui se retrouvent dans nos rues, nos océans et nos décharges. Visitez tomracollectioncanada.com pour en apprendre davantage sur nos technologies et notre service à la grandeur du Canada.

