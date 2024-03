En route vers 2025 - Phase 2 de la modernisation de la consigne

MONTRÉAL, le 28 mars 2024 /CNW/ - L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction annonce la signature d'une entente avec Machinex visant le conditionnement des contenants de boissons consignés d'aluminium, de plastique et de carton multicouche qui seront récupérés dans le cadre de la phase 2 de la modernisation de la consigne. Le conditionnement de ces matières se fera dans une nouvelle usine qui sera construite à Sorel-Tracy en Montérégie d'ici le déploiement prévu le 1er mars 2025. Ce faisant, Machinex devient un partenaire important du système de consigne au Québec.

Rendu 3D de l'intérieur de la future usine (Groupe CNW/L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB))

Une étape charnière pour la modernisation de la consigne

L'établissement d'une nouvelle installation de conditionnement pour la récupération du flux léger des contenants de boissons consignés constitue une étape charnière qui mènera à la mise en place d'un système de consigne modernisé et efficace. L'usine accueillera des équipements à la fine pointe de la technologie qui font notamment appel au tri optique et à l'intelligence artificielle. Les contenants de boisson récupérés, provenant de partout au Québec, seront pris en charge par un système de tri complet et automatisé allant jusqu'à la mise en ballots avant de prendre le chemin vers l'usine de recyclage ou la fonderie, dans le cas de l'aluminium. L'ingénierie de ce projet a pris en compte à la fois les besoins actuels et anticipés du système de consigne modernisé, afin de construire un projet durable pour bien servir le Québec.

« L'AQRCB est fière de compter sur Machinex comme partenaire d'affaires; cette entreprise de Plessisville a fait ses preuves dans le secteur de la machinerie depuis plus de 50 ans. Le procédé du système de tri de Machinex conditionnera les contenants de boissons consignés en aluminium, en plastique et en carton dans une usine ultraperformante dotée d'équipements à la fine pointe de la technologie. Ce contrat participera à stimuler l'économie locale de Sorel-Tracy tout en répondant à la volonté de la municipalité d'attirer des joueurs qui font leur part pour l'environnement » a affirmé Normand Bisson, président de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB).

« Ce projet nous a permis de mettre à profit notre expertise déjà reconnue dans la conception de systèmes de tri au service de la modernisation du système de consigne au Québec. C'est une grande fierté pour nous, de constater que nos solutions et nos technologies entièrement québécoises ont été retenues pour ce projet de modernisation. L'entente conclue avec l'AQRCB/Consignaction témoigne de l'expertise de Machinex développée au fil des ans et de notre engagement envers une meilleure gestion des matières résiduelles et du recyclage à l'échelle mondiale » a souligné avec fierté Jonathan Ménard, vice-président ventes et stratégie chez Machinex.

Consignaction et l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Depuis 2001, les programmes Consignaction font la promotion de la récupération auprès des citoyens et des entreprises. Consignaction est la marque officielle pour promouvoir les activités de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) auprès du grand public et des parties prenantes. L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus, www.consignaction.ca

À propos de Machinex

Machinex est devenue la première entreprise canadienne, dans les années 1980, à concevoir des équipements destinés aux centres de tri de matières résiduelles. Elle s'est rapidement positionnée en tant que sommité dans la conception et la fabrication de systèmes de tri de qualité. Aujourd'hui, Machinex demeure toujours une entreprise de premier plan sur la scène internationale, développant les technologies de tri, de gestion des déchets et de recyclage à la fine pointe. Au fil des ans, les experts de Machinex ont conçu et installé des centaines de systèmes clé en main en collaboration avec des gestionnaires de matières résiduelles les plus importants au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie. Pour en savoir plus, www.machinextechnologies.com

SOURCE L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Renseignements: Annie Jolicoeur, responsable des relations de presse, AQRCB, 514 231-5818, [email protected]; Anne-Marie Paré, directrice marketing et affaires corporatives, Machinex, 819 621-7122, [email protected]