L'AQRCB CONCLUT 2024 EN SIGNANT UNE ENTENTE MAJEURE AVEC MACHINEX CONSIGNE

MONTRÉAL, le 18 déc. 2024 /CNW/ - L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB/Consignaction) annonce la conclusion d'une entente d'envergure avec le fabricant Machinex Consigne afin d'équiper des lieux de retour Consignaction, Consignaction+ ainsi que des Zones Consignaction chez les détaillants. Cette entente vient conclure les progrès significatifs qui ont été réalisés en 2024 par l'AQRCB/Consignaction, qui travaille sans relâche à faire du système de consigne québécois un modèle performant et à l'avant-garde mondiale.

La fourniture de ces nouveaux équipements permettra d'intégrer des technologies de pointe au service des usagers, dans le but d'offrir une expérience simple et efficace. Parmi les solutions sélectionnées se retrouvent des unités MACH Countainer™, une technologie développée par Machinex et ayant recours à l'intelligence artificielle, des kiosques ainsi que des récupératrices automatisées. Cette technologie simplifie l'expérience client lors du retour de contenants consignés dans les centres de dépôt, grâce à l'identification rapide par intelligence artificielle. Celle-ci permet d'identifier des centaines de contenants par minute, ce qui réduit drastiquement le temps de retour sans en compromettre l'efficacité. Avec la signature de cette entente, l'AQRCB/Consignaction réitère son engagement à soutenir une économie verte et circulaire.

« Je suis fier de la conclusion de cette entente, qui marque un jalon important dans la modernisation de la consigne. Le partenariat que nous annonçons aujourd'hui avec Machinex Consigne témoigne de l'expertise développée, de part et d'autre, pour faire du Québec un leader mondial de la consigne », a déclaré Normand Bisson, président-directeur général de l'AQRCB/Consignaction.

« L'AQRCB déploie actuellement un système de gestion des contenants de boisson consignés moderne et hautement technologique, et nous sommes fiers de pouvoir y contribuer. Depuis 40 ans, Machinex s'investit dans l'innovation technologique au service du recyclage, convaincu que des solutions technologiques adaptées sont essentielles pour faciliter le recyclage auprès des citoyens. Nous sommes heureux de participer à la modernisation de la consigne aux côtés de l'AQRCB et de s'inscrire dans sa vision d'une modernisation ordonnée, pragmatique et efficace. En tant qu'entreprise québécoise, nous valorisons le développement local et l'intelligence d'ici. Être sélectionnés pour ce projet, chez nous, est une immense source de fierté et de motivation pour toute notre équipe. Nous nous réjouissons de collaborer à nouveau avec l'AQRCB », a déclaré Jonathan Ménard, vice-président ventes et stratégies chez Machinex.

Une année 2024 marquée par de grandes avancées pour l'AQRCB/Consignaction

Au cours de l'année 2024, l'AQRCB a réalisé des avancées significatives, fruit d'un travail rigoureux et déterminé. En voici quelques-unes :

Déploiement des lieux de retour Consignaction et Consignaction + :

30 lieux de retour Consignaction ouvert , avec une prévision de 32 lieux de retour opérationnels d'ici la fin de l'année.

En 2025, les ouvertures se poursuivront de façon intensive dans toutes les régions du Québec afin d'en avoir 400 à terme en 2026.

: Embauche de 270 employés en moins d'un an pour soutenir les opérations et préparer la modernisation du système.

: Lancement imminent d'une campagne publicitaire à grande échelle visant à sensibiliser les citoyens à l'intégration de la nouvelle matière (le plastique) dans le système de consigne dès le 1ᵉʳ mars 2025 .

: Accompagnement, collaboration et négociations actives avec les partenaires de la consigne

Conclusion d'ententes nécessaires pour l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires.

« Le leadership de la direction et le travail accompli par nos équipes, malgré les défis, constitue une étape cruciale dans la modernisation du système de consigne. Ce succès collectif est une fierté pour l'ensemble des Québécois. Nous demeurons résolument engagés et comptons sur le soutien effectif de l'ensemble de nos partenaires pour mener à bien cette transformation essentielle », a déclaré Maryse Taupier, vice-présidente exploitation du réseau l'AQRCB/Consignaction.

La cadence s'accentuera en 2025 pour l'AQRCB/Consignaction

Pour l'année 2025, l'AQRCB/Consignaction intensifiera ses efforts dans la mise en œuvre de la consigne élargie à tous les contenants de boisson de plastique, prévue pour mars. Ces travaux s'effectueront en étroite collaboration avec tous les acteurs du système de consigne.

L'AQRCB/Consignaction concentrera également ses ressources sur la préparation des détaillants, la sensibilisation citoyenne et l'expansion continue des infrastructures de retour. Parallèlement, des efforts soutenus seront consacrés à l'élargissement progressif du système pour inclure le verre, qui n'est pas déjà consigné, et le carton multicouche en mars 2027.

À propos de l'AQRCB/Consignaction

L'AQRCB est l'organisme de gestion désigné qui a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les producteurs de boissons engagés dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson au Québec. Pour en savoir plus : www.consignaction.ca

À propos de Machinex Consigne

Machinex Consigne est une entreprise québécoise spécialisée dans la conception de technologies et de solutions innovantes adaptées à la collecte et la gestion de contenants de boisson consignés. Avec une approche axée sur l'intelligence artificielle, l'automatisation et la durabilité, Machinex Consigne se positionne comme un partenaire technologique fiable pour accompagner les initiatives locales et internationales visant à moderniser les systèmes de récupération de contenants consignés.

