GATINEAU, QC, le 27 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada effectue une autre mesure importante vers la création d'un Canada exempt d'obstacles, en poursuivant la mise en œuvre de la Loi canadienne sur l'accessibilité, une première de son histoire.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a annoncé l'ouverture du processus de sélection afin de pourvoir deux postes à temps plein du gouverneur en conseil. Les deux personnes nommées travailleront à prévenir et à éliminer les obstacles liés à l'accessibilité, ainsi qu'à multiplier les possibilités afin que les personnes en situation de handicap contribuent à leurs collectivité et milieux de travail.

Le commissaire à l'accessibilité dirigera une nouvelle unité sur l'accessibilité, au sein de la Commission canadienne des droits de la personne. Le commissaire dirigera et gérera l'administration et la mise en application de la Loi canadienne sur l'accessibilité et de ses règlements connexes. Il conseillera et informera également la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées quant aux enjeux que pourraient soulever l'administration et la mise en application de la Loi.

Le dirigeant principal de l'accessibilité servira à titre de conseiller spécial de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées au sujet d'enjeux systémiques ou émergents en matière d'accessibilité. Attaché à Emploi et Développement social Canada, le dirigeant sera chargé de faire le suivi des résultats obtenus grâce à la Loi canadienne sur l'accessibilité et d'en faire rapport.

Le gouvernement du Canada est déterminé à observer des processus de sélection ouverts, transparents et basés sur le mérite. Le gouvernement est aussi résolu à pourvoir les nominations du gouverneur en conseil avec des candidats hautement qualifiés, qui reflètent la diversité du Canada. La préférence peut être accordée aux candidats qui appartiennent à l'un ou plusieurs des groupes d'équité suivants: femmes, peuples autochtones, personnes en situation de handicap et minorités visibles.

Les personnes souhaitant présenter leur candidature sont vivement encouragées à le faire d'ici le 28 juin 2021 par l'entremise du site web des nominations par le gouverneur en conseil.

Citation

« Le commissaire à l'accessibilité et le dirigeant principal de l'accessibilité joueront un rôle essentiel dans la création d'un Canada inclusif et exempt d'obstacles. Nous savons qu'en ce pays, il y a des gens talentueux et diversifiés, et que beaucoup seraient parfaits pour ces rôles. Nous incitons fortement tous les Canadiens intéressés et qualifiés à présenter leur candidature. Ces postes clés seront cruciaux à la bonne mise en œuvre de la Loi canadienne sur l'accessibilité. Ils seront également essentiels à la création d'un Canada où chacun peut participer et contribuer. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

Les faits en bref

La Loi canadienne sur l'accessibilité est entrée en vigueur le 11 juillet 2019.

est entrée en vigueur le 11 juillet 2019. La Loi comprend sept domaines de priorité : l'emploi, l'environnement construit, les communications, les technologies de l'information et des communications, l'approvisionnement en biens, en services et en installations, la conception et l'exécution des programmes, et les services et les transports.

Les responsabilités du commissaire à l'accessibilité comprendront :

promouvoir la conformité à la Loi;



faire en sorte que les organisations sous réglementation fédérale respectent leurs obligations en matière d'accessibilité;



accuser réception des plaintes déposées en vertu de la Loi, mener des enquêtes et rendre des décisions.

Les responsabilités du dirigeant principal de l'accessibilité comprendront le dépôt d'un rapport annuel au Parlement et, lorsque demandé par la ministre, le dépôt de rapports particuliers portant sur les résultats obtenus grâce à la Loi.

Liens connexes

Liens connexes

