MONTRÉAL, le 6 janv. 2022 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada (ARC) cherche à combler plusieurs postes de divers niveaux au service à la clientèle. Il n'est plus nécessaire d'habiter une ville où se trouve un bureau de l'ARC : les possibilités de travail à distance permettent d'obtenir des postes intéressants partout au Québec.

Faits saillants

Des postes bilingues et des postes unilingues (francophones) sont disponibles.

Les postes peuvent être en travail à distance, travail hybride ou travail au bureau selon les besoins et la nature des tâches.

En plus d'être à l'aise avec le service à la clientèle et les informations de nature fiscale, les candidats recherchés doivent parler français, avoir un diplôme d'études secondaires ou autre certification approuvée par l'ARC et compléter avec succès une vérification des antécédents.

Tous les employés de l'Agence du revenu du Canada , y compris les nouveaux employés et les employés réembauchés, doivent être entièrement vaccinés contre la COVID-19 et attester à leur statut vaccinal.

, y compris les nouveaux employés et les employés réembauchés, doivent être entièrement vaccinés contre la COVID-19 et attester à leur statut vaccinal. Diverses mesures de sécurité dans les bureaux ont été mises en place en lien avec la COVID-19, pour les emplois dont la nature des tâches requière une présence dans les bureaux.

L'ARC est un employeur de choix qui offre des avantages recherchés et excelle notamment dans les domaines de l'engagement et du rendement, de la formation et du développement des compétences, de la diversité et l'inclusion et plus encore. Depuis cinq années consécutives, elle figure dans la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada .

Pour postuler en ligne, aller à la page canada.ca/arc-carrieres et rechercher le numéro de réquisition 56798047.

Postes temporaires disponibles à Jonquière

Pour la prochaine saison d'impôt, le Centre fiscal de Jonquière cherche également à combler plusieurs postes temporaires pour l'entrée de données. Par la nature des tâches et pour des raisons de confidentialité, ces postes sont principalement pour du travail sur place.

Pour plus d'information et pour postuler, visiter le canada.ca/arc-carrieres et rechercher les numéros de réquisition 57098611 et 57098683, ou le nom « Jonquière » pour voir tous les postes disponibles.

Renseignements: Contact : Karl-Philip Marchand Giguère, Porte-parole régional, 438-270-9856

