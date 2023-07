OTTAWA, ON, le 4 juillet 2023 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, l'Agence du revenu du Canada et la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (WSIB) offrent aux entreprises de l'Ontario une nouvelle option pour payer leurs primes à la WSIB. Les entreprises de l'Ontario qui ont un numéro d'entreprise peuvent maintenant déclarer leurs gains assurables et faire des paiements dans leur compte à la WSIB au moyen de Mon dossier d'entreprise de l'Agence. Elles peuvent profiter de ce service rapide et sécurisé pour facilement payer leurs primes au moyen d'un débit préautorisé.

Les entreprises de l'Ontario qui n'ont pas de compte Mon dossier d'entreprise et qui souhaitent utiliser ce service pour payer leurs primes à la WSIB peuvent s'inscrire sur le site Web de l'Agence.

Mon dossier d'entreprise est un portail en ligne sécurisé qui permet de faire affaire avec l'Agence par voie électronique pour divers comptes d'entreprise. Les comptes d'entreprise comprennent les comptes de la TPS/TVH, de retenues sur la paie, d'impôt sur le revenu des sociétés, de taxes d'accise et de droits d'accise, et plus encore. Grâce à Mon dossier d'entreprise, vous pouvez gérer le dossier fiscal de votre entreprise; c'est pratique, facile à utiliser, rapide et sécurisé.

Cette nouvelle fonction qui est offerte aux entreprises de l'Ontario facilite la gestion de leurs paiements en ligne à la WSIB. Les entreprises peuvent aller à la page de la WSIB pour en savoir plus sur les options de paiement de leurs cotisations.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider les entreprises. Je suis ravie de ce nouveau partenariat avec la WSIB, qui offre aux entreprises la nouvelle option d'utiliser nos services électroniques rapides, pratiques et sécurisés pour payer leurs primes. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« Tout ce que nous pouvons faire pour supprimer les lourdeurs administratives et faciliter le fonctionnement des entreprises est une bonne chose. »

- L'honorable Monte McNaughton, ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario

« Nous cherchons toujours de nouvelles façons d'aller là où les gens peuvent interagir avec nous. La fonctionnalité de déclaration et de paiement de l'ARC constitue une option pratique qui permet aux propriétaires d'entreprises de s'occuper simultanément de la gestion de leur compte de la WSIB et de leurs impôts à un seul endroit convivial. Il s'agit d'un autre exemple de la façon dont nous rendons la gestion en ligne des comptes des entreprises plus facile que jamais. »

- Jeffery Lang, président-directeur général de la WSIB

Faits en bref

Les entreprises qui s'inscrivent à Mon dossier d'entreprise recevront un code de sécurité de l'Agence qu'elles doivent entrer pour obtenir un accès complet à leur compte. Si une entreprise choisit de recevoir son code de sécurité de l'Agence par la poste, cela pourrait prendre plusieurs jours.

La WSIB est l'un des plus grands organismes d'assurance en Amérique du Nord, couvrant plus de cinq millions de personnes dans plus de 300 000 lieux de travail dans tout l' Ontario .

